Витас не сможет попасть на похороны своего отца, который умер в Украине

Витас не сможет попасть на похороны своего отца, который скончался после тяжелой болезни в Одессе. Владас Грачев умер в кругу близких, на 73 году жизни. Об этом пишет «Комсомольская правда».

К сожалению, родного сына в этот момент рядом с Владасом Грачевым не оказалось. Более того, посетить похороны собственного отца певец, прославившийся в 90-е своим фальцетным вокалом, тоже не сможет – границы Украины закрыты, и въезд в Одессу запрещен.

Певец во многом обязан своей известностью своему отцу, который также был музыкантом и в молодости был солистом вокально-инструментального ансамбля.

Ранее Витас также потерял и мать, которая скончалась в 2001 году от рака.

В последние годы певец работал в Китае, где обрел популярность среди местной публики. Успех заставил Витаса позаботиться о своем голосе – он застраховал свой рабочий голосовой диапазон на солидную сумму.

Но получить деньги музыкант не стремится, а, напротив, старается сохранить голос и наблюдается у именитых докторов.