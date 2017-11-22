82-летний Армен Джигарханян остался ни с чем после развода с 38-летней Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Сегодня днем состоялось слушание дела о разводе Армена Джигарханяна с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Так как нажитого в браке имущества и детей у пары не было, развод прошел в мирном ключе, в судебном участке 202.

Вместо того, чтобы отправиться в суд, теперь уже бывшая жена Народного артиста стала гостьей программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». Сам Армен Борисович в суд тоже не явился — по словам адвоката, сейчас он находится в санатории, где поправляет здоровье, и вопреки слухам, у него все хорошо. Если не говорить об имущественных вопросах.

Так, в ходе эфира официальные лица подтвердили, что на сегодняшний день у Армена Джигарханяна нет собственного жилья. Новость о купленной ему друзьями квартире, о которой говорилось в прессе на днях, оказалась «уткой». Мужчина прописан на жилплощади, которая принадлежит Цымбалюк-Романовской.

«Единственный спорный момент — доля от продажи квартиры в Староконюшенном», — сообщил адвокат.

Находясь в студии, пианистка старалась не реагировать на обвинения присутствующих, которые говорили о том, что она мошенническим путем отняла все имущество супруга, а позже — сняла со счета еще четыре миллиона рублей. Впрочем были и положительные характеристики, которые звучали из уст тех, кто лично наблюдал, как счастлив был Джигарханян в начале этих отношений. Все они, в том числе и Андрей Малахов, выразили надежду на то, что бывшие супруги помирятся.

Цымбалюк-Романовская призналась, что в последнее время уже не надеялась на примирение с мужем, так как он сильно изменился. Она говорила о разводе с облегчением и некоторой горечью: «Нет, я уже не ждала, давно. Мне радостно, что я встречаю это сообщение не одна сидя дома, а в вашей студии. <...> Я не совсем поняла, что случилось с Арменом Борисовичем. <...> Он сам себя опорочил», — констатировала она.