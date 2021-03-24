Виталий Гогунский объяснил свое отношение к дочери и неуплату алиментов

Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», в последнее время привлекает к себе внимание не новыми ролями, а громкими скандалами. Полгода назад он развелся с женой, Ириной Маирко, и с тех пор постоянно получает обвинения в том, что он плохой отец. Актер якобы не платит дочери Милане алименты и вовсе не хочет с ней видеться.

Однако Виталий заявил, что может это объяснить :

«Да, я не платил алименты. Я не платил дочери и ее маме положенные 25 процентов, а отдал все! Сейчас советуюсь с юристами по этому поводу и очень хочу, чтобы все было по закону. Так что в скором времени будут определены порядок и сумма выплат. Возможно, я что-то еще должен, несмотря на что, что оставил Ирине квартиру, отдал все ресурсы и свою энергию. Сейчас у Иры с дочкой все хорошо, как мы видим. Но если я еще должен и алименты платить, то с удовольствием сделаю это», — рассказал Гогунский на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1».

Кстати, дочка Милана уже делает успехи на сцене. По словам Виталия, однако, его бывшая жена пользуется успехом его дочери и получает с этого немалую прибыль. Сама же Ирина Маирко утверждает, что это бывший муж, напротив, никак не интересуется дочерью и заблокировал ее в социальных сетях.