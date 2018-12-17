«Вирус Волочковой»: откровенное фото Ларисы Гузеевой вызвало бурю обсуждений в Сети

«Вы там что, голая?», — удивились фанаты. «Что вы! Я даже без кожи», — продолжила шутить телезвезда.

«Влияние Настеньки Волочковой», «Вот к чему приводит дружба с Волочковой...скоро пойдут шпагаты...», «Ой Лариса, вы зря связались с Волочковой», «От Волочковой заразилась😢», «Вас точно Волочкова укусила😅😅😅люблю вас», «Вирус Волочковой шагает по стране», — острят фолловеры.

Феномен Анастасии Волочковой восхищает Ларису Гузееву. «Настя удивительный человек — так держать удар и не пропускать через себя человеческую злобу — уму непостижимо! Счастья тебе, моя дорогая», — писала она на прошлой неделе, поддержав звезду после одной из передач.