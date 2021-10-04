Винокур переболел коронавирусом и раскрыл, как это было: «Увезли с температурой 39»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anton Belitsky/Russian Look
Владимир Винокур на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» рассказал о болезни коронавирусом, сравнил это состояние с травмой ноги, когда едва ее не лишился, а также отметил, как относится к прививкам от коронавируса.
«В больницу меня увезли, когда я заканчивал концерт с температурой 39 градусов. Самому мне было тяжеловато, поэтому друг вызвал скорую помощь и меня прямиком увезли в Лапино. Отлежал сначала в реанимации, потом в обычном отделении. Победил эту болячку. Скучно, конечно. Лежка это не для меня, потому что по натуре я — человек энергичный».
Винокур вспомнил свои ощущения, когда ему также приходилось лежать в больнице в Германии с травмой ноги.
«Когда лежал после аварии в Германии в больнице вверх ногами, немцы сказали, что надо ампутировать левую ногу. А наши военные врачи собрали ногу по частям и спасли. Я им очень благодарен и до сих пор общаюсь с ними».
Он также рассказал, почему, на его взгляд, в России не готовы прививаться:
«Любой русский, советский, российский мужик вне зависимости от принадлежности боится, чтобы не исчезла водка, и меньше думает о прививке. Хотя лучше бы день и ночь думал о том, как полезно вакцинироваться. А когда выходят взрослые известные люди и говорят: "Я привился, посмотрите, как я выгляжу", народ пугается. Я за то, чтобы победила цивилизация».
Фото: Global Look press