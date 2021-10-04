Винокур переболел коронавирусом и раскрыл, как это было: «Увезли с температурой 39»

Винокур вспомнил свои ощущения, когда ему также приходилось лежать в больнице в Германии с травмой ноги.

«Когда лежал после аварии в Германии в больнице вверх ногами, немцы сказали, что надо ампутировать левую ногу. А наши военные врачи собрали ногу по частям и спасли. Я им очень благодарен и до сих пор общаюсь с ними».

Он также рассказал, почему, на его взгляд, в России не готовы прививаться:

«Любой русский, советский, российский мужик вне зависимости от принадлежности боится, чтобы не исчезла водка, и меньше думает о прививке. Хотя лучше бы день и ночь думал о том, как полезно вакцинироваться. А когда выходят взрослые известные люди и говорят: "Я привился, посмотрите, как я выгляжу", народ пугается. Я за то, чтобы победила цивилизация».