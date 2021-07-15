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Винни Харлоу появилась в смелом топе и дерзких легинсах на своей вечеринке в Калифорнии

Модель собрала друзей и коллег, чтобы отпраздновать выпуск своей коллекции в сотрудничестве с PrettyLittleThing. На мероприятии виновница торжества появилась в смелом наряде, не скрывающем ее формы. Впрочем, так же поступили и многие гости Винни.
Винни Харлоу появилась в смелом топе и дерзких легинсах на своей вечеринке в Калифорнии

В конце июня модель Винни Харлоу выпустила коллекцию одежды в сотрудничестве с модным брендом. Чтобы отметить это знаменательное событие она устроила вечеринку в Калифорнии. Поздравить модель с премьерой пришли ее друзья и коллеги.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Винни Харлоу позирует на красной дорожке

Фото: Getty Images

На вечеринке Винни появилась в наряде из собственной коллекции.

На красной дорожке Харлоу позировала в откровенном топе с принтом тай-дай и обтягивающих легинсах.

Винни Харлоу появилась в смелом топе и дерзких легинсах на своей вечеринке в Калифорнии

Фото: Getty Images

Многие гости вечеринки выбрали тоже смелые наряды. Так DJ Millie появилась на публике в топе с оригинальным асимметричном топе в стиле бикини и обтягивающих кожаных брюках.

Винни Харлоу появилась в смелом топе и дерзких легинсах на своей вечеринке в Калифорнии

Фото: Getty Images

Блогер Марджи Плюс позировала перед камерами в облегающем сверкающем мини-платье.

Винни Харлоу появилась в смелом топе и дерзких легинсах на своей вечеринке в Калифорнии

Модель и фитнес-блогер Мариама Диалло для вечеринки выбрала откровенное облегающее платье из «мокрого» трикотажа. Лавандовый оттенок наряда подчеркнул красоту девушки.

Винни Харлоу появилась в смелом топе и дерзких легинсах на своей вечеринке в Калифорнии

Канадская модель Винни Харлоу стала известна после участия в одном из сезонов популярного шоу «Топ-модель по-американски». Винни востребованная модель, несмотря на то, что у нее витилиго (нарушение пигментации кожи). С Харлоу заключили контракты многие известные бренды.

Фото и видео: Instagram, Getty Images

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