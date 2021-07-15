Винни Харлоу появилась в смелом топе и дерзких легинсах на своей вечеринке в Калифорнии
В конце июня модель Винни Харлоу выпустила коллекцию одежды в сотрудничестве с модным брендом. Чтобы отметить это знаменательное событие она устроила вечеринку в Калифорнии. Поздравить модель с премьерой пришли ее друзья и коллеги.
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Фото: Getty Images
На вечеринке Винни появилась в наряде из собственной коллекции.
На красной дорожке Харлоу позировала в откровенном топе с принтом тай-дай и обтягивающих легинсах.
Фото: Getty Images
Многие гости вечеринки выбрали тоже смелые наряды. Так DJ Millie появилась на публике в топе с оригинальным асимметричном топе в стиле бикини и обтягивающих кожаных брюках.
Фото: Getty Images
Блогер Марджи Плюс позировала перед камерами в облегающем сверкающем мини-платье.
Модель и фитнес-блогер Мариама Диалло для вечеринки выбрала откровенное облегающее платье из «мокрого» трикотажа. Лавандовый оттенок наряда подчеркнул красоту девушки.
Канадская модель Винни Харлоу стала известна после участия в одном из сезонов популярного шоу «Топ-модель по-американски». Винни востребованная модель, несмотря на то, что у нее витилиго (нарушение пигментации кожи). С Харлоу заключили контракты многие известные бренды.
Фото и видео: Instagram, Getty Images
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