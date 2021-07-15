Сегодня в 11:44

Винни Харлоу появилась в смелом топе и дерзких легинсах на своей вечеринке в Калифорнии

Модель собрала друзей и коллег, чтобы отпраздновать выпуск своей коллекции в сотрудничестве с PrettyLittleThing. На мероприятии виновница торжества появилась в смелом наряде, не скрывающем ее формы. Впрочем, так же поступили и многие гости Винни.