От виллы до ледокола за 10 млрд рублей: что покупали российские богачи во время пандемии

Кроме него, лодки купили акционер горнодобывающей компании «Северсталь» Алексей Мордашов (300 миллионов долларов — 22 миллиарда рублей) и предприниматель Роман Абрамович (500 миллионов евро — 45 миллиардов рублей).

Последний, кроме яхты, купил виллу в Израиле, площадь которой составляет две тысячи квадратных метров, а стоимость оценивается в 64,5 миллиона долларов (4,7 миллиарда рублей). В начале коронавирусного года элитную недвижимость приобрели предприниматель Дмитрий Босов и его супруга Катерина. Отныне им принадлежит особняк в Беверли-Хиллз за 30 миллионов долларов (или 2,2 миллиарда рублей).

Кроме того, в список попал хозяин компании «Уралкалий» Дмитрий Мазепин, потративший деньги на приобретение команды «Формулы-1» Haas за 20 миллионов евро (1,8 миллиарда рублей). Также издание включило в список дорогих покупок ресторан Twins Garden и ферму стоимостью два миллиарда рублей, которые принадлежат бизнесмену Алексею Репину.