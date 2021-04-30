От виллы до ледокола за 10 млрд рублей: что покупали российские богачи во время пандемии
Фото: Instagram/@olegtinkov
Согласно подсчетам компании Bain & Company, в 2020 году мировой рынок роскоши сократился на 20-22% по сравнению с 2019-м. Российские миллиардеры в прошлом году купили яхты на два миллиарда фунтов стерлингов (207 миллиардов рублей). Одна из них принадлежит банкиру Олегу Тинькову. Он приобрел 77-метровую яхту-ледокол La Datcha за 100 миллионов фунтов стерлингов (10,3 миллиарда рублей). Кроме того, он потратил средства на вертолет Airbus H125, стоимостью минимум в 2,5 миллиона долларов (185 миллионов рублей). Нужно сказать, что сам Тиньков сейчас лечится от рака.
Кроме него, лодки купили акционер горнодобывающей компании «Северсталь» Алексей Мордашов (300 миллионов долларов — 22 миллиарда рублей) и предприниматель Роман Абрамович (500 миллионов евро — 45 миллиардов рублей).
Последний, кроме яхты, купил виллу в Израиле, площадь которой составляет две тысячи квадратных метров, а стоимость оценивается в 64,5 миллиона долларов (4,7 миллиарда рублей). В начале коронавирусного года элитную недвижимость приобрели предприниматель Дмитрий Босов и его супруга Катерина. Отныне им принадлежит особняк в Беверли-Хиллз за 30 миллионов долларов (или 2,2 миллиарда рублей).
Кроме того, в список попал хозяин компании «Уралкалий» Дмитрий Мазепин, потративший деньги на приобретение команды «Формулы-1» Haas за 20 миллионов евро (1,8 миллиарда рублей). Также издание включило в список дорогих покупок ресторан Twins Garden и ферму стоимостью два миллиарда рублей, которые принадлежат бизнесмену Алексею Репину.
Фото: Instagram/@olegtinkov, Global Look Press, pixabay.com
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