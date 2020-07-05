Вилли Хаапасало из-за пандемии коронавируса теперь продает хачапури

По словам артиста, мини-бизнес начал процветать. Для этого Вилли прикладывает много усилий: встает рано утром, печет хачапури и сам возит продукцию на торговую точку. Хаапасало рассказал, что однажды его рабочий день продлился почти 20 часов. Цена одной порции в лавке артиста составляет 12 евро (около 950 рублей — прим.ред.). В целом, актер доволен, что у него есть дело, которое помогает ему зарабатывать на жизнь, пока съемки отложены на неопределенный период.

Вилле Хаапасало - финский актер, который гораздо больше известен в России, чем в родной Финляндии. Популярность артисту принесла роль Райво в фильме «Особенности национальной охоты». После этого его многократно приглашали сниматься в России как в кино, так и на телевидении. Актер был женат на коллеге по цеху, финской актрисе Сааре Хедлунд. У пары двое детей, но супруги решили расстаться. Сейчас Вилли состоит в отношениях с режиссером Тиной Баркалаей. В 2009 году у них родился сын.