Вилли Хаапасало из-за пандемии коронавируса теперь продает хачапури
Фото: Instagram/ @ville_haapasalo
Звезда фильма «Особенности национальной охоты» рассказал, что все запланированные съемки в кино и на телевидении были отменены или перенесены из-за пандемии. Чтобы не потерять в деньгах актер решил плотнее заняться своим небольшим ресторанным бизнесом. В Хельсинки у Хаапасало есть заведение, которое торгует хачапури. Местным выпечка наравится, и Вилли решил открыть похожее место в селе Пуумала.
По словам артиста, мини-бизнес начал процветать. Для этого Вилли прикладывает много усилий: встает рано утром, печет хачапури и сам возит продукцию на торговую точку. Хаапасало рассказал, что однажды его рабочий день продлился почти 20 часов. Цена одной порции в лавке артиста составляет 12 евро (около 950 рублей — прим.ред.). В целом, актер доволен, что у него есть дело, которое помогает ему зарабатывать на жизнь, пока съемки отложены на неопределенный период.
Вилле Хаапасало - финский актер, который гораздо больше известен в России, чем в родной Финляндии. Популярность артисту принесла роль Райво в фильме «Особенности национальной охоты». После этого его многократно приглашали сниматься в России как в кино, так и на телевидении. Актер был женат на коллеге по цеху, финской актрисе Сааре Хедлунд. У пары двое детей, но супруги решили расстаться. Сейчас Вилли состоит в отношениях с режиссером Тиной Баркалаей. В 2009 году у них родился сын.
Фото: Instagram, Globallookpress Видео: Youtube/Central Partnership
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