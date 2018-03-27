Викторию Боню жестко раскритиковали за фото с цветами во время траура
Вчера вся страна выразила соболезнования жителям Кемерова, в котором был страшный пожар, унесший жизни, по некотором данным, около трехсот человек. Однако россиянка Виктория Боня не стала публиковать в микроблоге какие-либо сообщения, касающиеся этой трагедии — и попала под шквал возмущенных комментариев.
«Вся страна скорбит, а Боня селфи с розами снимает», «Стыдно, Виктория», «Вообще-то в вашей родной России траур, а вы не в курсе?» — удивились фолловеры звезды.
Виктория спохватилась и выложила в Instagram банковские реквизиты для помощи пострадавшим в Кемерово. А после она решила поставить на место особенно яростных комментаторов: «Я безумно рада, что моя дочь не будет расти в вашем обществе, где ненависть берет верх даже в такой ситуации, когда бы нужно направить свои силы и сделать что-то полезное.. жалко видеть, когда ваша ущербность и адская злость превосходит самых страшных людей нашего времени!» Напомним, Виктория и ее дочь Анджелина постоянно живут в Монако.
Фото: Instagram