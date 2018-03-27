Викторию Боню жестко раскритиковали за фото с цветами во время траура

Вчера вся страна выразила соболезнования жителям Кемерова, в котором был страшный пожар, унесший жизни, по некотором данным, около трехсот человек. Однако россиянка Виктория Боня не стала публиковать в микроблоге какие-либо сообщения, касающиеся этой трагедии — и попала под шквал возмущенных комментариев.

«Вся страна скорбит, а Боня селфи с розами снимает», «Стыдно, Виктория», «Вообще-то в вашей родной России траур, а вы не в курсе?» — удивились фолловеры звезды.