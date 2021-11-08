Виктория Толстоганова вышла в свет с младшей из трех своих сестер
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Фото: East News Russia
Актриса Виктория Толстоганова нечасто выкладывает семейные снимки в соцсети, хотя делиться есть чем и кем. Будущая артистка росла в семье с тремя сестрами, среди которых она была старшей. Младшая из девочек Маргарита, разница в возрасте с которой у Виктории составляет целых 17 лет, пошла по ее стопам и стала актрисой.
В эти выходные сестры-актрисы решили посетить один из спектаклей «Гоголь-центра», и Виктория поделилась совместным снимком с родственницей.
Отменим, что 32-летняя Маргарита Толстоганова играет в спектаклях Московского драматического театра имени Ермоловой. Ее можно видеть в постановках «Демон» и «Светит, да не греет». Также она снялась в сериалах «Бульварное кольцо», «Чужая кровь», «Свиридовы», «Позднее раскаяние».
Фото и видео: @vtolstoganova, @ira_polyarnaya/Instagram; East News