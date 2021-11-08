Виктория Толстоганова вышла в свет с младшей из трех своих сестер

Актриса Виктория Толстоганова нечасто выкладывает семейные снимки в соцсети, хотя делиться есть чем и кем. Будущая артистка росла в семье с тремя сестрами, среди которых она была старшей. Младшая из девочек Маргарита, разница в возрасте с которой у Виктории составляет целых 17 лет, пошла по ее стопам и стала актрисой.

В эти выходные сестры-актрисы решили посетить один из спектаклей «Гоголь-центра», и Виктория поделилась совместным снимком с родственницей.