Светская львица Виктория Шелягова рассказала, откуда берется зависть: «Значит, я что-то делаю не так»

Виктория Шелягова стала новым гостем на канале «Эмпатия Манучи». Она рассказала, что ей пишут хейтеры, как справляется с завистью и что для нее на самом деле значат деньги.

Виктория Шелягова живет в свое удовольствие и часто идет наперекор обществу, чем злит определенную группу людей. По словам Виктории, хейтеров у нее нет, а самое обидное, что ей когда-либо писали в интернете, — это «веселая старушка».

Светская львица не скрывает, что хорошо живет и много может себе позволить. Однако все это заслуга ее мужа Олега Шелягова, который является владельцем фирмы «Ритуал-Сервис». Сама женщина никогда не работала и вовсе не считает это недостатком. На критику в свой адрес она отвечает так: «Я очень благодарна, что моя жизнь с детства складывается хорошо. Я никогда не нуждалась. Мои бабушка и дедушка были огромными тружениками. Да, они зарабатывали огромные деньги, но они были труженики. Мы очень хорошо жили всегда, но я знала, что за этим стоит огромный труд. Просто так ничего не бывает».