Светская львица Виктория Шелягова рассказала, откуда берется зависть: «Значит, я что-то делаю не так»
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Фото: instagram/ vshelyagova
Виктория Шелягова стала новым гостем на канале «Эмпатия Манучи». Она рассказала, что ей пишут хейтеры, как справляется с завистью и что для нее на самом деле значат деньги.
Виктория Шелягова живет в свое удовольствие и часто идет наперекор обществу, чем злит определенную группу людей. По словам Виктории, хейтеров у нее нет, а самое обидное, что ей когда-либо писали в интернете, — это «веселая старушка».
Светская львица не скрывает, что хорошо живет и много может себе позволить. Однако все это заслуга ее мужа Олега Шелягова, который является владельцем фирмы «Ритуал-Сервис». Сама женщина никогда не работала и вовсе не считает это недостатком. На критику в свой адрес она отвечает так: «Я очень благодарна, что моя жизнь с детства складывается хорошо. Я никогда не нуждалась. Мои бабушка и дедушка были огромными тружениками. Да, они зарабатывали огромные деньги, но они были труженики. Мы очень хорошо жили всегда, но я знала, что за этим стоит огромный труд. Просто так ничего не бывает».
Виктория Шелягова считает, что не должна стесняться своего уровня жизни. Она счастлива, что может многое себе позволить, но все-таки знает цену деньгам. «Я понимаю, что я проживаю свою жизнь. Она кажется легкой, но мы прекрасно понимаем, что за жизнью любого человека стоят болезни, смерти, тяжелейшие периоды. Ни один человек, к сожалению, не может пройти на счастливой волне всю свою жизнь. Естественно, они у меня тоже есть. Я не хочу показывать своих слабостей», — признается Виктория.
Вячеслав Манучаров поинтересовался, как Виктория реагирует на зависть окружающих и замечает ли ее вообще. «Верю, что, наверное, да, существует зависть. Вернемся к тому, что, значит, что-то я делаю не так, что вызвало эту зависть. Значит, в какой-то момент я где-то расслабилась и посчитала, что я могу вот так себя вести», — рассуждает Шелягова. Она убеждена, что если человек ведет себя достойно, то ему не будут завидовать, а, наоборот, будут восхищаться его успехом.
Фото: Instagram