Виктория Одинцова опровергла слухи о скором замужестве

Несколько дней назад стало известно, что 26-летняя модель Виктория Одинцова приняла предложение руки и сердца от 24-летнего казахского миллионера Димаша Адилета. В Instagram появилось видео трогательного момента, снятое на одном из швейцарских горнолыжных курортов. Однако в эксклюзивном разговоре с порталом Peopletalk красотка призналась, что пока не собирается замуж, а предложение было сделано в шутку: «Для меня было большим удивлением, что все подхватили эту новость и приняли за чистую монету. Мы сняли видео в Швейцарии, и несло оно исключительно юмористический характер. Замуж я не собираюсь в ближайшее время».