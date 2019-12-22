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Виктория Одинцова опровергла слухи о скором замужестве

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Одинцова

Фото: Instagram Виктории Одинцовой

Модель призналась, что предложение руки и сердца, которое она получила от бизнесмена, было шуткой.

Несколько дней назад стало известно, что 26-летняя модель Виктория Одинцова приняла предложение руки и сердца от 24-летнего казахского миллионера Димаша Адилета. В Instagram появилось видео трогательного момента, снятое на одном из швейцарских горнолыжных курортов. Однако в эксклюзивном разговоре с порталом Peopletalk красотка призналась, что пока не собирается замуж, а предложение было сделано в шутку: «Для меня было большим удивлением, что все подхватили эту новость и приняли за чистую монету. Мы сняли видео в Швейцарии, и несло оно исключительно юмористический характер. Замуж я не собираюсь в ближайшее время».

Напомним, благодаря яркой внешности и предпринимательской жилке в свои 26 года Виктория Одинцова сумела стать популярным блогером, другие стороны ее деятельности — моделинг, телевидение.

Фото: Instagram

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