Виктория Лопырева в 2020 году заработала всего 2 млн рублей

При этом около полугода модель провела с маленьким сыном в Дубае. Вилла в отеле Bulgari, из которого телеведущая часто выкладывала снимки в социальных сетях, стоит от 1,74 миллиона рублей в месяц. Виктория также рассказала, что один рекламный пост на ее странице в Instagram стоит полмиллиона, а за упоминание или рекомендацию в историях она берет 200 тысяч. За год Лопырева выложила десятки публикаций рекламного характера. Можно предположить, что со звездой расплачивались продукцией. По самым скромным подсчетам, Виктория заработала на рекламе в «коронавирусном» году 8-10 миллионов рублей, но на деле цифра может быть гораздо больше.

В декларации говорится, что модель имеет два автомобиля, Mercedes-Benz S500 и BMW 7. Кроме того, она владеет частью квартиры в панельном доме в Северном Чертанове.

Как пишет Super.ru, бизнесмен Игорь Булатов женился на модели в 2019 году, вместе они воспитывают сына Марка-Лионеля.