Виктория Лопырева показала идеальную фигуру на пикантном фото и сделала откровенное признание

«Лучший инсайт сегодняшнего утра. Диалог с мужем: "Игорь, что ты вынес полезного из этого карантина?". "Еще больше влюбился в свою жену"... Mission accomplished.

А ведь все могло бы быть иначе. Как важно быть в карантине (читай: идти по жизни) с тем, с кем можно делать все или не делать ничего... Как там, в той фразе про то, что нескучно молчать? Он, правда, иногда говорит, что я сумасшедшая, но ведь это от части правда! Я всегда верю в самые нереальные мечты и желания даже тогда, когда это кажется невозможным! Вот и на этом фото я еще стою и только мечтаю, как бы мне поплавать. Расскажу вам потом, что из этого вышло», — написала Виктория в Instagram.

Виктория Лопырева и Игорь Булатов поженились тихо, без привлечения внимания прессы. О том, что она уже давно замужем, Виктория призналась в одном из интервью уже после рождения сына Марка Лионеля.