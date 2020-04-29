Виктория Лопырева показала идеальную фигуру на пикантном фото и сделала откровенное признание
Фото: Instagram
Виктория Лопырева и Игорь Булатов улетели в Эмираты еще до начала решительных мер по предотвращению распространения коронавируса. И семья осталась пережидать зиму, а заодно и непростой режим самоизоляции, греясь под жарким солнцем.
Модель делится с подписчиками кадрами семейной идиллии, но не забывает и про свои персональные фотосессии. Виктория опубликовала снимок, на котором позирует в белом купальнике, подчеркнувшем ее идеальную фигуру и пикантные части тела, и сделала откровенное признание.
«Лучший инсайт сегодняшнего утра. Диалог с мужем: "Игорь, что ты вынес полезного из этого карантина?". "Еще больше влюбился в свою жену"... Mission accomplished.
А ведь все могло бы быть иначе. Как важно быть в карантине (читай: идти по жизни) с тем, с кем можно делать все или не делать ничего... Как там, в той фразе про то, что нескучно молчать? Он, правда, иногда говорит, что я сумасшедшая, но ведь это от части правда! Я всегда верю в самые нереальные мечты и желания даже тогда, когда это кажется невозможным! Вот и на этом фото я еще стою и только мечтаю, как бы мне поплавать. Расскажу вам потом, что из этого вышло», — написала Виктория в Instagram.
Виктория Лопырева и Игорь Булатов поженились тихо, без привлечения внимания прессы. О том, что она уже давно замужем, Виктория призналась в одном из интервью уже после рождения сына Марка Лионеля.
Фото и видео: Instagram
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