Виктория Лопырева поделилась рецептом стройности

Глядя на стройную Викторию Лопыреву сложно поверить в то, что она стала мамой пять месяцев назад. Многочисленные подписчицы интересуются у 35-летней модели, как ей удалось так быстро вернуться в добеременную форму. В интервью порталу sportchic.ru молодая мама поделилась своими секретами красоты. Так, Виктория отказалась от газированных, пакетированных соков, курицы, куриных яиц, свинины, молочных продуктов и сахара. Основу рациона красотки составляют зеленые овощи, индейка и рыба. «То, как мы выглядим – это отражение того, как мы к себе относится», — говорит модель.
Виктория Лопырева любит делать на завтрак смузи из кокосового йогурта с семенами чиа и сиропом агавы в качестве подсластителя, а салат из авокадо, кедровых орешков, зерен граната с заправкой из оливкового масла и лимонного сока идеально подходит для ланча.
Всем худеющим блондинка настоятельно рекомендует пройти медобследование и сдать биохимический анализ крови. Так, Виктория часто пьет свежевыжатый гранатовый сок для повышения гемоглобина.
А как вы следите за питанием?
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Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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