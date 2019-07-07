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Виктория Лопырева поделилась рецептом стройности

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Лопырева

Фото: Instagram Виктории Лопыревой
Модель рассказала о своем рационе.

Глядя на стройную Викторию Лопыреву сложно поверить в то, что она стала мамой пять месяцев назад. Многочисленные подписчицы интересуются у 35-летней модели, как ей удалось так быстро вернуться в добеременную форму. В интервью порталу sportchic.ru молодая мама поделилась своими секретами красоты. Так, Виктория отказалась от газированных, пакетированных соков, курицы, куриных яиц, свинины, молочных продуктов и сахара. Основу рациона красотки составляют зеленые овощи, индейка и рыба. «То, как мы выглядим – это отражение того, как мы к себе относится», — говорит модель.

Виктория Лопырева любит делать на завтрак смузи из кокосового йогурта с семенами чиа и сиропом агавы в качестве подсластителя, а салат из авокадо, кедровых орешков, зерен граната с заправкой из оливкового масла и лимонного сока идеально подходит для ланча.

Всем худеющим блондинка настоятельно рекомендует пройти медобследование и сдать биохимический анализ крови. Так, Виктория часто пьет свежевыжатый гранатовый сок для повышения гемоглобина.

А как вы следите за питанием?

Больше о Виктории Лопыревой вы можете прочитать здесь.

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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