Виктория Лопырева поделилась рецептом стройности

Глядя на стройную Викторию Лопыреву сложно поверить в то, что она стала мамой пять месяцев назад. Многочисленные подписчицы интересуются у 35-летней модели, как ей удалось так быстро вернуться в добеременную форму. В интервью порталу sportchic.ru молодая мама поделилась своими секретами красоты. Так, Виктория отказалась от газированных, пакетированных соков, курицы, куриных яиц, свинины, молочных продуктов и сахара. Основу рациона красотки составляют зеленые овощи, индейка и рыба. «То, как мы выглядим – это отражение того, как мы к себе относится», — говорит модель.