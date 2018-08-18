Виктория и Дэвид Бекхэм учат детей заниматься благотворительностью в шикарном отеле на Бали

Последние дни лета 44-летняя Виктория Бекхэм, ее 43-летний супруг Дэвид Бекхэм и их дети решили провести с пользой и удовольствием. Семейство отправилось на Бали, в весьма любопытное место. Ночь в Nihi Sumba стоит от 875 до 3793 долларов. Одна из детских активностей в «меню» шикарного отеля — поездка в одну из детских школ с сотрудниками благотворительной организации Sumba Foundation.

Еще утром семилетняя Харпер под защитой цветного крема от загара наслаждалась купанием в море, 13-летний Круз наслаждался фруктовыми коктейлями, 15-летний Ромео катался на модном sup-борде, 19-летний Бруклин знакомился с местной кухней. А днем наследники одного из самых богатых семейств мира учили малообеспеченных детей английскому языку и играли с ними.