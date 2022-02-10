Виктория Дайнеко впервые появилась на публике после новости о неизлечимой болезни

9 февраля состоялась премьера голливудского фильма «Смерть на Ниле». Многие звезды российского шоу-бизнеса посетили мероприятие. Среди них были Сергей Безруков, Аглая Тарасова, Андрей Бурковский и многие другие. На премьеру также пришла Виктория Дайнеко, которая не появлялась на публике с тех пор, как сообщила о тяжелой болезни.

Дайнеко призналась поклонником, что уже 8 лет борется с недугом. Виктория объяснила, что у нее неизлечимое аутоиммунное заболевание. 34-летняя певица рассказала, что в 2013 году проходила серьезное лечение в Германии, но болезнь не отступила. На какое-то время Виктория вышла в ремиссию, что позволило ей выносить и родить здоровую дочь, но сейчас заболевание ударило по ней с новой силой, сообщает «Комсомольская правда».