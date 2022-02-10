Виктория Дайнеко впервые появилась на публике после новости о неизлечимой болезни
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram/ victoriadaineko
9 февраля состоялась премьера голливудского фильма «Смерть на Ниле». Многие звезды российского шоу-бизнеса посетили мероприятие. Среди них были Сергей Безруков, Аглая Тарасова, Андрей Бурковский и многие другие. На премьеру также пришла Виктория Дайнеко, которая не появлялась на публике с тех пор, как сообщила о тяжелой болезни.
Дайнеко призналась поклонником, что уже 8 лет борется с недугом. Виктория объяснила, что у нее неизлечимое аутоиммунное заболевание. 34-летняя певица рассказала, что в 2013 году проходила серьезное лечение в Германии, но болезнь не отступила. На какое-то время Виктория вышла в ремиссию, что позволило ей выносить и родить здоровую дочь, но сейчас заболевание ударило по ней с новой силой, сообщает «Комсомольская правда».
«Вообще, я не сторонник жаловаться на жизнь и здоровье, но иногда у меня заканчиваются силы быть все время сильной и делать вид, что все классно. Жить с аутоиммунной проблемой — сущий ад, потому что во всей этой вечеринке единственная проблема — это ты. Годы психотерапии, колоссальные бюджеты, вложенные в лекарства, врачей, от русских, немецких до китайских, просто попытки докопаться до своего собственного механизма, который запускает весь этот процесс, чтоб его просто-напросто остановить… Читаю книгу “Когда тело говорит нет”, в ней столько жизненной информации, но как ее применить к себе самой?» — поделилась своей болью Виктория в Instagram.
По словам певицы, обострение болезни спровоцировано стрессом. Она поддержала людей, которые также страдают от этой проблемы: «Хочу поддержать каждого человека, кто страдает от любого аутоиммунного заболевания, я знаю, как вам трудно, и я желаю каждому найти свою причину и добиться вечной ремиссии».
Фото и видео: Instagram