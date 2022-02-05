Виктория Дайнеко призналась, что уже 8 лет страдает от тяжелой болезни

Виктория Дайнеко нечасто делится с поклонниками откровениями о своей личной жизни. Артистка до сих пор не показала публике свою 6-летнюю дочь и не назвала ее имя, так как боится сглаза. Но Виктория призналась, что не может больше молчать о своем самочувствии.

Звезда опубликовала новый пост на своей странице в Instagram, где отметила, что много лет страдает от серьезного заболевания. Артистка призналась, что устала быть сильной и решила честно сказать поклонникам о своем здоровье.

«Вообще, я не сторонник жаловаться на жизнь и на здоровье, но иногда у меня заканчиваются силы быть все время сильной и делать вид, что все классно. Жить с аутоиммунной проблемой — это сущий ад, потому что во всей этой вечеринке единственная проблема — это ты», — написала Вика.

Певица потратила огромное количество времени и денег на лечение недуга в разных странах и клиниках, но пока не смогла справиться с ним. «Годы психотерапии, колоссальные бюджеты вложенные в лекарства, врачей, от русских, немецких до китайских, просто в попытках докопаться до своего собственного механизма, который запускает весь этот процесс, чтоб его просто-напросто остановить».

Артистка рассказала, что длительное время пыталась казаться лучшей версией себя, но за многие годы так и не смогла справиться с самой собой. «Ведь самое дурацкое — это когда услышать себя бывает просто невозможно, ведь десятилетиями ты хочешь быть хорошей, стараешься, забывая о том, что где-то есть ты и твои реальные желания и твои реальные чувства. Да, стресс (причем любой, от гиперрадости, до внезапной печали) вызывает рецидив, да, с этим можно бороться, но у меня очень плохо это получается, потому что до истинной причины докопаться мне не удалось за 8,5 лет».

Виктория два года находилась в ремиссии благодаря беременности и кормлению ребенка. Когда это закончилось — заболевание вернулось с новой силой. «Хочу поддержать каждого человека, кто страдает от любого аутоиммунного заболевания, я знаю, как вам трудно, и я желаю каждому найти свою причину и добиться вечной ремиссии».