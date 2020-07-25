Виктория Дайнеко пожаловалась, что они с дочерью не могут улететь из США: «Пустите нас домой!»
Фото: Instagram/ @victoriadaineko
Виктория Дайнеко поделилась в своем Инстаграм фото с Бруклинского моста. Поклонники уже собирались завидовать певице, которая оказалась по ту сторону океана, в то время, когда другие россияне не смогли выбраться за рубеж, но исполнительница призналась - никакой радости от пребывания в штатах она не испытывает. Певица застряла в Нью-Йорке и уже больше трех месяцев не может вернуться назад в Россию.
Звезде приходится непросто, ведь она оказалась заперта в чужой стране вместе с маленькой дочкой Лидией.
«Российская Федерация вывозит граждан из других стран только вывозными рейсами. Я мечтаю об этом рейсе с апреля. Не получалось попасть на вывозной рейс, появились регулярные. Конечно рейс на который я купила билеты отменили. Так я с 4-летним ребёнком осталась ОДНА в Нью Йорке. Казалось бы невозможно испытывать чувство клаустрофобии от того что находишься в США, но оказывается очень даже реально, если у тебя нет никакой возможности вернуться обратно. ПУСТИТЕ НАС ДОМОЙ!!!!!!» - оставила эмоциональный пост в своем Инстаграм певица.
Поклонники беспокоятся за Викторию и поддерживают ее в комментариях: «Держитесь и берегите себя, дочке большой привет😍 Скоро сможете вернуться, будем верить!!!💪», «Кошмар! Вика, держитесь 💐», «Неужели никто из друзей и знакомых не мог вам помочь???»
Некоторые подписчики предлагают Виктории не переживать, а попробовать получить удовольствие от сложившейся ситуации. «С мы в Турции заперты . И нам офигенно тут😎. Лучший карантин - это на море😍», - написала одна из поклонниц Виктории.
Виктория Дайнеко - российская певица и участница проекта «Фабрика звезд». В 2015 году исполнительница вышла замуж за музыканта Дмитрия Клеймана. У пары родилась дочь Лидия. В 2018 году Дмитрий подал на развод. Виктория призналась, что причиной разрыва стали частые ссоры супругов, после которых муж просто собирал вещи и уходил из дома. Сейчас сердце певицы свободно.
Фото и видео: Instagram/@victoriadaineko
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