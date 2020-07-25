Виктория Дайнеко пожаловалась, что они с дочерью не могут улететь из США: «Пустите нас домой!»

Поклонники беспокоятся за Викторию и поддерживают ее в комментариях: «Держитесь и берегите себя, дочке большой привет😍 Скоро сможете вернуться, будем верить!!!💪», «Кошмар! Вика, держитесь 💐», «Неужели никто из друзей и знакомых не мог вам помочь???»

Некоторые подписчики предлагают Виктории не переживать, а попробовать получить удовольствие от сложившейся ситуации. «С мы в Турции заперты . И нам офигенно тут😎. Лучший карантин - это на море😍», - написала одна из поклонниц Виктории.

Виктория Дайнеко - российская певица и участница проекта «Фабрика звезд». В 2015 году исполнительница вышла замуж за музыканта Дмитрия Клеймана. У пары родилась дочь Лидия. В 2018 году Дмитрий подал на развод. Виктория призналась, что причиной разрыва стали частые ссоры супругов, после которых муж просто собирал вещи и уходил из дома. Сейчас сердце певицы свободно.