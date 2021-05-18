Дайнеко в белоснежной двойке, Водонаева в алых штанах и другие звезды на премьере «Форсаж 9»
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В Москве состоялась премьера новой части автомобильной саги «Форсаж 9» — на ней появились многие звезды, в том числе известные тиктокеры и youtube-блогеры.
Виктория Дайнеко выбрала очень элегантный и женственный образ — поверх короткого белоснежного мини она надела уктонченный удлиненный пиджак, а волнистые волосы распустила по плечам.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Алена Водонаева удивила дерзким и эффектным образом. Для премьеры звезда выбрала красные кожаные брюки со шнуровкой, белый топ необычного кроя и белый жакет поверх топа, а также белые казаки с бахромой.
Волосы Алена собрала в узел, а также добавила в аутфит красные очки в тон брюкам.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Тиктокер и исполнитель хита «Ягода-Малинка», известный как Хабибка, появился в объемной черной футболке бренда Vetements. Блогер Гасан Гусейнов появился в фирменных брюках Balenciaga и свободной белой футболке, а его Даша Савина примерила маленькое черное платье в сочетании с белыми кедами.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Фильм расскажет продолжение истории Доминика Торетто, который живет вместе с Летти и своим сыном Брайаном. Однако мирная жизнь продолжается недолго — на этот раз Доминику придется встретиться с призраками прошлого и спасти самых близких. Команде придется снова собраться вместе, чтобы предотвратить дерзкий план по захвату мира и сразиться с опаснейшим преступником.
Посмотреть фильм в кинотеатрах можно с 19 мая. Купить билеты можно здесь.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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