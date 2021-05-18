Дайнеко в белоснежной двойке, Водонаева в алых штанах и другие звезды на премьере «Форсаж 9»

В Москве состоялась премьера новой части автомобильной саги «Форсаж 9» — на ней появились многие звезды, в том числе известные тиктокеры и youtube-блогеры.

Виктория Дайнеко выбрала очень элегантный и женственный образ — поверх короткого белоснежного мини она надела уктонченный удлиненный пиджак, а волнистые волосы распустила по плечам.