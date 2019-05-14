Виктория Дайнеко показала точеную фигуру в «голом» платье

Виктория Дайнеко опубликовала в Instagram новое фото, на котором она, с первого взгляда, кажется раздетой. И только через мгновение становится понятным, что на ней обтягивающее тонкое платье под цвет кожи. Снимок она шутливо подписала: «Человек большая голова и маленькое тело наконец сняла для вас видео как делать мою «фирменную» укладку, ну и видео о макияже присоседилось. Надеюсь скоро смонтирую и покажу!» (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).