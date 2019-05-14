Виктория Дайнеко показала точеную фигуру в «голом» платье

Виктория Дайнеко опубликовала в Instagram новое фото, на котором она, с первого взгляда, кажется раздетой. И только через мгновение становится понятным, что на ней обтягивающее тонкое платье под цвет кожи. Снимок она шутливо подписала: «Человек большая голова и маленькое тело наконец сняла для вас видео как делать мою «фирменную» укладку, ну и видео о макияже присоседилось. Надеюсь скоро смонтирую и покажу!» (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Поклонники певицы разделились на два лагеря: тех, кто пришел в восторг от образа Вики и ее фигуры, и тех, кто отметил, что худеть больше уже не надо.
«Ты зачем так худеешь??? Формы тебе идут», «Ой, подумала голая сначала», «Сама нежность», «Какое обманчивое платье)) но блин классное)», «Потрясающая V. Люблю вас как человека и как исполнительницу. Особенно ваш альбом V обожаю», «Секси», - похвалили фолловеры.
Напомним, несколько дней назад Виктория обратилась к подписчикам с просьбой иметь такт и не советовать, что и как публиковать в социальных сетях.
Вам нравится фигура Вики?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!