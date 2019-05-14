logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Виктория Дайнеко показала точеную фигуру в «голом» платье

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Виктория Дайнеко

Фото: Instagram
Наряд певицы вызвал неоднозначные реакции поклонников.

Виктория Дайнеко опубликовала в Instagram новое фото, на котором она, с первого взгляда, кажется раздетой. И только через мгновение становится понятным, что на ней обтягивающее тонкое платье под цвет кожи. Снимок она шутливо подписала: «Человек большая голова и маленькое тело наконец сняла для вас видео как делать мою «фирменную» укладку, ну и видео о макияже присоседилось. Надеюсь скоро смонтирую и покажу!» (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Поклонники певицы разделились на два лагеря: тех, кто пришел в восторг от образа Вики и ее фигуры, и тех, кто отметил, что худеть больше уже не надо.

«Ты зачем так худеешь??? Формы тебе идут», «Ой, подумала голая сначала», «Сама нежность», «Какое обманчивое платье)) но блин классное)», «Потрясающая V. Люблю вас как человека и как исполнительницу. Особенно ваш альбом V обожаю», «Секси», - похвалили фолловеры.

Напомним, несколько дней назад Виктория обратилась к подписчикам с просьбой иметь такт и не советовать, что и как публиковать в социальных сетях.

Вам нравится фигура Вики?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Малышка необычайной красоты»: Екатерина Климова показала новые фотографии подросшей дочки
«Никто не вправе мне указывать»: Анна Нетребко в соцсети ответила на критику подписчиков
Огромный живот и пигментные пятна: в Сети обсуждают изменившуюся фигуру Меган Маркл
«Я не терпила»: Настасья Самбурская устроила скандал в театре на почве своего увольнения
«Рядом жена»: Максим Галкин показал, как отдыхает с Аллой Пугачевой
«Так фотошопила ноги, что ножка стула расплылась»: в Сети обсуждают новое фото очень стройной Анны Хилькевич