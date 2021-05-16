Виктория Дайнеко приобрела сумку стоимостью более 1,5 миллиона рублей

34-летняя победительница «Фабрики звезд» опубликовала новые фотографии с прогулки по Москве на своей странице в Instagram. Подписчики отметили не только прекрасный внешний вид артистки, но и дорогой аксессуар, который она держала в руках. Сумка певицы бренда Hermes модели Birkin, которая на официальных ресурсах стоит порядка 1,7 миллиона рублей. Этот аксессуар является мечтой многих модниц, ведь заполучить такую сумку очень непросто. Нужно занять специальную очередь, абсолютно не зная, какого именно цвета и когда вам достанется заветная сумка.

Виктория выбрала достаточно простой образ, состоящий из серых узких джинсов, черной блузке и туфлей-лодочек. Акцент звезда сделала, конечно, на красной сумочке.