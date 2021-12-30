Виктория Дайнеко показала нового бойфренда
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @victoriadaineko
В клипе молодые люди нежно обнимаются, танцуют среди новогодних огней и даже разбивают палатку прямо по середине комнаты.
«Зимняя любовь» для меня песня о счастье. О том, что оно случается, когда его не ждешь и наполняет светом жизнь. Каждый раз радуюсь, когда слушаю ее и танцую», — рассказала о песне артистка.
По словам певицы, песня, как и клип, должны были выйти весной, но настроение все-таки не подходило. Релиз пришлось отложить практически на год.
«Клип нежнейший!», «Очень позитивная песня! Луч света в тёмном царстве. Ориентация молодого поколения на нежные романтические отношения!», «Какое теплое видео», — поддержали релиз поклонники певицы.
Примечательно, что пара уже появлялась вместе. Их видели на премьере фильма «Матрица». Известно, что Владимир Хацкевич младше Виктории на 6 лет. Пока свои отношения ни Виктория, ни Владимир не комментируют.
Дайнеко уже была замужем за барабанщиком Дмитрием Клейманом. Пара развелась в 2017 году. Сейчас Виктория воспитывает дочь Лидию.
Фото: Instagram, GlobalLookPress