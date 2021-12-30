Виктория Дайнеко показала нового бойфренда

Примечательно, что пара уже появлялась вместе. Их видели на премьере фильма «Матрица». Известно, что Владимир Хацкевич младше Виктории на 6 лет. Пока свои отношения ни Виктория, ни Владимир не комментируют.

Дайнеко уже была замужем за барабанщиком Дмитрием Клейманом. Пара развелась в 2017 году. Сейчас Виктория воспитывает дочь Лидию.