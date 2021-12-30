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Виктория Дайнеко показала нового бойфренда

Певица Виктория Дайнеко перестала скрывать своего нового избранника. Им стал актер Владимир Хацкевич, который снялся в главной роли в клипе певицы на песню «Зимняя Любовь».
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Певица Виктория Дайнеко

Фото: Instagram @victoriadaineko

В клипе молодые люди нежно обнимаются, танцуют среди новогодних огней и даже разбивают палатку прямо по середине комнаты.

«Зимняя любовь» для меня песня о счастье. О том, что оно случается, когда его не ждешь и наполняет светом жизнь. Каждый раз радуюсь, когда слушаю ее и танцую», — рассказала о песне артистка.

По словам певицы, песня, как и клип, должны были выйти весной, но настроение все-таки не подходило. Релиз пришлось отложить практически на год.

«Клип нежнейший!», «Очень позитивная песня! Луч света в тёмном царстве. Ориентация молодого поколения на нежные романтические отношения!», «Какое теплое видео», — поддержали релиз поклонники певицы.

Примечательно, что пара уже появлялась вместе. Их видели на премьере фильма «Матрица». Известно, что Владимир Хацкевич младше Виктории на 6 лет. Пока свои отношения ни Виктория, ни Владимир не комментируют.

Дайнеко уже была замужем за барабанщиком Дмитрием Клейманом. Пара развелась в 2017 году. Сейчас Виктория воспитывает дочь Лидию.

Фото: Instagram, GlobalLookPress

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