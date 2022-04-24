Виктория Дайнеко обратилась в суд с иском к отцу своей дочери Дмитрию Клейману

Дайнеко требует от Клеймана выплачивать ей на содержание 6-летней дочери фиксированную денежную сумму, а не 1/4 часть доходов, как могла бы.

«Мы заявили в своем иске прожиточный минимум, — сообщает адвокат артистки Виктория Шакина. — Сейчас ждем от представителей Дмитрия документы, подтверждающие его доходы. От него самого нет никакой реакции на процесс, даже его юристы воздерживаются на слушаниях — и не поддерживают иск, как могли бы, и не заявляют со своей стороны никаких ходатайств».

Виктория полагает, что заработки у ее экс-супруга не постоянные. С этим и связан запрос на фиксированную сумму. Хотя барабанщик регулярно гастролирует со своим шоу, дает частные уроки, а также выступает вместе со звездами эстрады.

Фото и видео: PassionVideo, Global Look Press