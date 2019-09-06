Виктория Дайнеко, Марио Касас, Катерина Шпица и другие звезды на премьере сериала «Влечение»

Оценить первые две серии, пожалуй, одного из самых обсуждаемых испанских сериалов этого года пришли российские знаменитости: Виктория Дайнеко, Катерина Шпица, Александра Ребенок и многие другие.
Сериал рассказывает о привлекательном и успешном бизнесмене Марко Муре, преследуемом призраками своего прошлого. Спокойствие и утешение он находит в спорте и в закрытом секс-клубе, члены которого предаются любым своим фантазиям, скрывая свои личности под маской. Однако жизнь Марко резко меняется, когда он встречает Кэрол - нового педагога- психолога его 18-летнего брата Хосе, страдающего синдромом Аспергера. Благодаря ей, Марко понимает, что любовь приносит боль, а самый худший его враг - это он сам.
Текст: пресс-служба
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!