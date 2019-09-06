passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Виктория Дайнеко, Марио Касас, Катерина Шпица и другие звезды на премьере сериала «Влечение»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 9

Виктория Дайнеко

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

В кинотеатре «Москва» состоялась премьера испанского сериала «Влечение». Мероприятие посетил лично исполнитель главной роли, актер Марио Касас.

Оценить первые две серии, пожалуй, одного из самых обсуждаемых испанских сериалов этого года пришли российские знаменитости: Виктория Дайнеко, Катерина Шпица, Александра Ребенок и многие другие.

Сериал рассказывает о привлекательном и успешном бизнесмене Марко Муре, преследуемом призраками своего прошлого. Спокойствие и утешение он находит в спорте и в закрытом секс-клубе, члены которого предаются любым своим фантазиям, скрывая свои личности под маской. Однако жизнь Марко резко меняется, когда он встречает Кэрол - нового педагога- психолога его 18-летнего брата Хосе, страдающего синдромом Аспергера. Благодаря ей, Марко понимает, что любовь приносит боль, а самый худший его враг - это он сам.

Текст: пресс-служба

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!