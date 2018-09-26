logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Виктория Дайнеко лишилась водительских прав в Черногории

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Виктория Дайнеко

Arrows-left
Arrows-right
Reload
31-летняя Виктория Дайнеко рассказала о своих приключениях на отдыхе.

Сейчас Виктория Дайнеко отдыхает в одной из любимейших россиянами стран — Черногории. Но на днях певица столкнулась с неприятностями, превысив скорость на одной из дорог. О том, как она выпутывалась из ситуации, Виктория рассказала в своем микроблоге.

«В Черногории, вы точно не захотите превышать скоростной режим. 11 км в час свыше того, что указан на знаке и вот вам квест. Найдите отделение Почты, оплатите штраф 20 евро со скидкой, найдите отделение полиции и заберите свои документы обратно. Забирают что-то вроде СТС и Водительское удостоверение на месте нарушения. Вот в Венгрии и Франции можно оплатить штраф сразу полицейскому и получить чек. Здесь увы все не так просто. А нам еще повезло что работала почта. А так вот почта закрыта и завтра билет домой и все:) ты попал) дальше до дома плелась черепахой, все злились, обгоняли, но я точно не хотела новый штраф», — поведала Дайнеко (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Это не первый инцидент в жизни Дайнеко, связанный с вождением автомобиля. Весной певца стала участницей ДТП в Москве, в котором, к счастью, не пострадала, но очень испугалась. А не так давно певица стала владелицей Mercedes A-класса. Многие интернет-пользователи предполагали, что цена такого автомобиля составляет около дюжины миллионов рублей, но, как оказалось, стоит он в шесть раз меньше. Дайнеко очень гордится тем, что приобрела роскошную машину сама.

Фото и видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Елена Степаненко раскрыла детали развода: «Евгений Петросян пытается скрыть истинную причину расторжения брака»
В «леопарде» и на каблуках: 69-летняя Алла Пугачева затмила всех на вечеринке в честь дня рождения своих детей
Виктория Лопырева встречается с известным политиком?
Экс-участница «Дома-2» рассекретила сумму гонорара за скандал с Серовым
Мария Порошина беременна от женатого актера Ярослава Бойко?
5-летний Саша Плющенко вошел в пятерку самых красивых детей мира