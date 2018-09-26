Виктория Дайнеко лишилась водительских прав в Черногории

Сейчас Виктория Дайнеко отдыхает в одной из любимейших россиянами стран — Черногории. Но на днях певица столкнулась с неприятностями, превысив скорость на одной из дорог. О том, как она выпутывалась из ситуации, Виктория рассказала в своем микроблоге.

«В Черногории, вы точно не захотите превышать скоростной режим. 11 км в час свыше того, что указан на знаке и вот вам квест. Найдите отделение Почты, оплатите штраф 20 евро со скидкой, найдите отделение полиции и заберите свои документы обратно. Забирают что-то вроде СТС и Водительское удостоверение на месте нарушения. Вот в Венгрии и Франции можно оплатить штраф сразу полицейскому и получить чек. Здесь увы все не так просто. А нам еще повезло что работала почта. А так вот почта закрыта и завтра билет домой и все:) ты попал) дальше до дома плелась черепахой, все злились, обгоняли, но я точно не хотела новый штраф», — поведала Дайнеко (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).