Виктория Дайнеко, Анастасия Меськова и другие звезды первыми оценили фильм «Джон Уик-3»

Среди первых зрителей новой части истории о лучшем ассасине мира были деятели кино и шоу-бизнеса: Виктория Дайнеко, Григорий Калинин, Анастасия Меськова, Мария Шурочкина, Сергей Филин с семьей, Петр Романов и другие.
В третьей главе экшн-франшизы режиссера Чада Стахелски суперкиллер Джон Уик после нарушения кодекса тайной гильдии ассасинов получает статус изгоя – экскоммьюникадо. За его голову назначена цена в 14 млн долларов, и армия самых жестоких профессиональных убийц со всего мира открывает на него кровавую охоту... Главные роли в картине сыграли Киану Ривз и Холли Берри. Премьера фильма «Джон Уик-3» намечена на 16 мая.
Текст: пресс-служба
Фото: пресс-служба
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