Виктория Дайнеко, Анастасия Меськова и другие звезды первыми оценили фильм «Джон Уик-3»

В третьей главе экшн-франшизы режиссера Чада Стахелски суперкиллер Джон Уик после нарушения кодекса тайной гильдии ассасинов получает статус изгоя – экскоммьюникадо. За его голову назначена цена в 14 млн долларов, и армия самых жестоких профессиональных убийц со всего мира открывает на него кровавую охоту... Главные роли в картине сыграли Киану Ривз и Холли Берри. Премьера фильма «Джон Уик-3» намечена на 16 мая.