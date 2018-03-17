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Виктория Боня воссоединилась с Алексом Смерфитом ради дочки

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Фото из Instagram Виктории Бони
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Бывшие возлюбленные вместе отпраздновали день рождения Анджелины.

В минувшую субботу дочь известной модели Виктории Бони и миллиардера Алекса Смерфита Анджелина отметила свой шестой день рождения. Несмотря на то, что знаменитые родители в прошлом году заявили о разрыве, им удалось сохранить дружеские отношения ради девочки, поэтому праздник они отметили все вместе.

В Монако состоялась роскошная вечеринка в честь именинницы, фотографиями с которой Виктория и Алекс поделились в социальных сетях. Под трогательными снимками, появившимися в Instagram, счастливые родители поздравили любимую дочь.

Виновница торжества выглядела просто потрясающе в белом пышном платье с кружевным верхом. Анджелина пригласила на праздник своих друзей, а главным гостем стал леопард, встречу с которым загадала девочка.

Многочисленные поклонники поздравили именинницу в Instagram-аккаунтах ее родителей, а также отметили, что Виктория и Алекс идеально подходят друг другу.

Напомним, не так давно стало известно, что после расставания с Алексом Смерфитом Боня закрутила роман с футболистом — игроком «Манчестер Юнайтед» Маруаном Феллайни.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram

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