Виктория Боня воссоединилась с Алексом Смерфитом ради дочки

В минувшую субботу дочь известной модели Виктории Бони и миллиардера Алекса Смерфита Анджелина отметила свой шестой день рождения. Несмотря на то, что знаменитые родители в прошлом году заявили о разрыве, им удалось сохранить дружеские отношения ради девочки, поэтому праздник они отметили все вместе.

В Монако состоялась роскошная вечеринка в честь именинницы, фотографиями с которой Виктория и Алекс поделились в социальных сетях. Под трогательными снимками, появившимися в Instagram, счастливые родители поздравили любимую дочь.