Виктория Боня случайно показала сосок в Лондоне

На днях бывшая звезда реалити-шоу Виктория Боня появилась на одном из мероприятий в Лондоне. Незадолго до этого она рассказывала подписчикам, что наряды ей помогает подбирать дочь.

«Викааааа!!!! Как всегда!!! Ну просто бомбически выглядишь, ты не только мужчин сводишь с ума, но и девушки в восторге (в хорошем смысле конечно)», «Это тот лук, который тебе собрала твоя дочка?)», «Вот это образ! Анджелина Летисия Ваш самый лучший стилист», «Анжелина подобрала самых эффектный образ, умница», — пишут они.