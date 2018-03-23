Виктория Боня случайно показала сосок в Лондоне
38-летняя Виктория Боня надела платье с опасным декольте.
На днях бывшая звезда реалити-шоу Виктория Боня появилась на одном из мероприятий в Лондоне. Незадолго до этого она рассказывала подписчикам, что наряды ей помогает подбирать дочь.
«Викааааа!!!! Как всегда!!! Ну просто бомбически выглядишь, ты не только мужчин сводишь с ума, но и девушки в восторге (в хорошем смысле конечно)», «Это тот лук, который тебе собрала твоя дочка?)», «Вот это образ! Анджелина Летисия Ваш самый лучший стилист», «Анжелина подобрала самых эффектный образ, умница», — пишут они.
«Расскошная девушка на миллион долларов», «Платье очень», «Грудь вывалилась», «Сегодня в эфире дом2 показали Боню в то время когда она была на проэкте. Да небо и земля сейчас иногда разные женщины!!!», — обсуждают фолловеры.
Фото: instagram
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