Виктория Боня решилась на смелый шаг!

Как известно, сделать тату не самое лучшее решение для девушки, работающей моделью, ведь ее кожа всегда должна находиться в идеальном состоянии. Однако Виктория все-таки решилась и набила первую в своей жизни татуировку. Об этом Боня сообщила в блоге, опубликовав видео, которое снимала прямо во время процесса.

«Моя первая и последняя татушка», — подписала она.

Звезда сделала татуировку на безымянном пальце, однако несмотря на то, что она получилась небольшая и практически незаметная, многие пользователи Сети негативно восприняли поступок Бони, отметив, что этим она испортила свое тело: «Да, Виктория, не ожидала от тебя», «Зачем? Не нужны эти татуировки», «Вика не порть своё красивое и изящное тело татуировками (», «Не очень хорошая идея делать тату на пальцах, так как руки мы моем очень часто и тату начнёт так сказать слезать(», «Не порть свою кожу».

А как вы относитесь к тату?

Фото: instagram