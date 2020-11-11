Виктория Боня примерила сверкающие розовые волосы: «Диснеевская принцесса»
Фото: www.instagram.com/victoriabonya/
Виктория Боня вслед за коллегами решила на время поменять имидж и примерила на себя розовые волосы. На этом телеведущая не ограничилась и добавила себе «сказочности» – в новом посте ее пряди сверкают.
Подписчики Виктории не сразу узнали ее в таком виде. Мнения по поводу нового образа Бони разошлись:
«Вау!!! Красотка какаяяяя!!!! Не берут вас никакие годы, Виктория!!! Вы прекрасны!!!», «Цвет губ превосходный!) Виктория, мне нравится Ваша косметика, спасибо БОЛЬШОЕ!)) Полностью совпадает с моим стилем и настроением))», «Шикарная Виктория», «Вот это красота», «Но волосы точно огонь», «Потрясающие волосы, вам так очень идёт!», «Цвет волос суперский!!! Вика, тебе очень идёт!», «Очень круто с розовыми волосами», «Как всегда, просто шикарная Виктория», «Ух ты, а вам пошли бы розовые волосы», «Боня раньше была лучше, лет 10 назад», «Тебе нет равных, Вика », «Как-то не очень смотрится», «Очень странно с такими волосами, намного лучше с натуральными. Неестественно», «Косметологу стоит подправить верхнюю губу».
Фото и видео: Instagram Виктории Бони
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