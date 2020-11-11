Виктория Боня примерила сверкающие розовые волосы: «Диснеевская принцесса»

Виктория Боня вслед за коллегами решила на время поменять имидж и примерила на себя розовые волосы. На этом телеведущая не ограничилась и добавила себе «сказочности» – в новом посте ее пряди сверкают.

Подписчики Виктории не сразу узнали ее в таком виде. Мнения по поводу нового образа Бони разошлись: