Судя по всему, в гражданском браке с бизнесменом Виктории не хватало ярких эмоций.

Виктория Боня рассталась с гражданским супругом и отцом ее дочери Анджелины Алексом Смерфитом прошлой зимой. Были слухи и об измене бизнесмена, и о том, что Виктория устала ждать официальное предложение руки и сердца. Наконец телеведущая заявила, что разорвать эти отношения она хотела уже спустя год после рождения дочки, так как поняла, что у них с Алексом слишком разные темпераменты.

«Безусловно, я бы хотела, чтобы моя дочь росла в атмосфере полной семьи, как это должно быть. Но мы с Алексом абсолютно разные люди. Я поняла это довольно рано и сказала ему об этом, когда Анджелиночке был год. Я сказала: «Если бы не было ребенка, то я бы уже ушла от тебя!» Это не было сказано в упрек. Мы должны были начать работать, чтобы сделать друг друга счастливее. Александр потрясающий человек. Он очень умный. Я в восторге от того, как он дисциплинирован. Он не профессиональный спортсмен, но, наверное, более дисциплинирован, чем спортсмены. Он очень развитый, умный и интересный. Но для меня, как женщины, этого было недостаточно... Я женщина-огонь. И мне очень важно, чтобы моя эмоциональность была подпитана. Я не из тех женщин, которые пойдут искать это на стороне. Это было обоюдное решение, которые мы принимали в течение нескольких лет. Мы думали, пробовали, старались... Не было ссор, предательств, измен», — рассказала Виктория в интервью для YouTube-канала Ольги Шелест Mommy.tv.

Напомним, с сыном ирландского миллионера Александром Смерфитом Виктория познакомилась в 2010 году, спустя два года у них родилась дочь Анджелина. Телеведущая переехала жить к гражданскому супругу в Монако. В прошлом году Виктория и Алекс объявили о своем расставании, хотя на тот момент фактически уже давно разошлись.

Фото: instagram