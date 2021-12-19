Виктория Боня нашла мужчину своей мечты и готовится выйти замуж

Виктория Боня уже много лет живет в Монако, где воспитывает 9-летнюю дочь Анджелину от бизнесмена Алекса Смурфита. После расставания с отцом своего ребенка Боня была замечена лишь в мимолетных интригах с аристократами или спортсменами.

Виктория рассказала в интервью Лауре Джугелии в Youtube-шоу FametimeTV, что встретила своего мужчину и готовится в скором времени выйти замуж. Экс-звезда «Дома-2» отметила, что ее избранник иностранец, так как на русских она никогда не обращала внимания. «Я не собираюсь замуж за русского человека. Женщины России, расслабьтесь! Многие во мне видят какую-то конкуренцию. У меня не было мысли, что я буду жить в России», — отметила Боня.

Возлюбленный Виктории является ее ровесником и живет в США. Кроме того, пара знакома уже несколько лет, а мужчина настроен серьезно. «Мы когда-то встречались и просто нас жизнь немножко развела. А потом я посмотрела, повстречала каких-то еще теннисистов, футболистов непонятных. Потом я поняла, что он каждые несколько месяцев мне всегда звонил и писал: "А как ты? Ты замуж не вышла?» — делится Боня.

Звезда мечтает впервые в жизни пойти под венец и родить еще минимум двоих детей, но долго не могла найти того самого.

На данный момент ведущая и бизнесвумен проживает в Монако и занимается несколькими проектами. Боня зарабатывает деньги на авторских онлайн-курсах для женщин и продаже своей косметики. Для того чтобы поддерживать привычную роскошную жизнь, Боне приходится много работать, но не все она готова делать ради денег. За участие в проекте «Звезды в Африке», как призналась Виктория, ей никто ничего не платил. Она пошла на проект ради собственного интереса.