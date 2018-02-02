43-летняя Виктория Бекхэм поделилась фотографиями с «перчинками».

О воссоединении группы Spice Girls говорят уже не первый год: то одна, то другая «перчинка» сообщает радостную новость. Но планам подружек всегда мешала Виктория Бекхэм: многодетная мама, супруга одного из самых красивых футболистов, дизайнер, бизнес-леди по всей видимости не горела желанием воссоединяться с менее успешными подругами. Официально — не находила для этого времени. Сегодня звезда, наконец, растаяла — в ее блоге появилист трогательные фотографии с «девочками».