Виктория Бекхэм поделилась фото подросшей дочери

В 1994 году Виктория начала свою карьеру в британской поп-группе Spice Girls, которая прославилась на весь мир. В 1999-ом певица вступила в брак с известным футболистом Дэвидом Бекхэмом. У пары родились четверо детей: дочь Харпер и три сына - Бруклин, Ромео и Круз. Семью Бекхэмов принято считать одной из самых образцовых среди звездных пар. Супруги остаются вместе уже более 20 лет и никогда не выясняют отношения на публике. Сегодня Викторию редко встретишь на сцене, но зато она является влиятельной фигурой в модной индустрии и владеет собственным брендом одежды.