Виктория Бекхэм поделилась фото подросшей дочери
Фото: Instagram/ @victoriabeckham
Виктория Бекхэм - признанная модная икона, поэтому с самого детства она учит своих детей выглядеть на все 100. Дочь звезды Харпер всего девять, но ее портреты уже не раз появлялись на страницах самых влиятельных модных изданий. Похоже, малышка интересуется стилем не меньше Виктории. На новых фото в Инстаграм девочка позирует в солнцезащитных очках мамы и синем платье.
«Счастливых выходных! Наряжаемся в солнцезащитные очки мамы😂♥️» - подписала фото дочери прославленная певица и дизайнер.
Подписчики остались в восторге: «Так мило», «Такая красивая маленькая девочка!», «Подходит просто отлично 💗», «Прекрасная принцесса💖», «Ах, как молодая Виктория», «Харпер - невероятная», - пишут поклонники звезды.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
В 1994 году Виктория начала свою карьеру в британской поп-группе Spice Girls, которая прославилась на весь мир. В 1999-ом певица вступила в брак с известным футболистом Дэвидом Бекхэмом. У пары родились четверо детей: дочь Харпер и три сына - Бруклин, Ромео и Круз. Семью Бекхэмов принято считать одной из самых образцовых среди звездных пар. Супруги остаются вместе уже более 20 лет и никогда не выясняют отношения на публике. Сегодня Викторию редко встретишь на сцене, но зато она является влиятельной фигурой в модной индустрии и владеет собственным брендом одежды.
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: Instagram
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