Виктория Бекхэм мило поздравила мужа с годовщиной свадьбы: «Не могу поверить, что прошел 21 год»
Фото: Globallookpress/© face to face
Виктория и Дэвид Бекхэмы - образцово-показательная британская семья. Более 20 лет супруги хранят друг другу верность, и за долгие годы совместной жизни успели стать родителями четверых детей. Совсем не удивительно, что для обоих супругов годовщина свадьбы - очень важный день. Виктория решила трогательно поздравить мужа с памятной датой.
«Счастливой годовщины @davidbeckham ❤️❤️❤️ Я не могу поверить, что прошел уже 21 год с тех пор, как мы сказали друг другу «согласны». Четверо детей, четыре собаки, столько веселья, и я люблю тебя больше с каждым днем. хххххх», - написала виктория под трогательным видео с подборкой фотографий их совместной с Дэвидом жизни.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Супруг певицы и дизайнера не остался в долгу и тоже выложил в Инстаграм хронику их совместной жизни. Фотографии сменяются под одну из песен группы «Spice girls», участницей которой была Виктроия.
«Около 23 лет назад я сидел в комнате с Гэри Невиллом, а «Spice girls» были по телевизору. Я обернулся к нему и сказал: «О, мне нравится эта в маленьком черном комбинезоне» 😄 кто бы мог подумать, что спустя столько лет мы отпразднуем 21 год брака и заведем четверых самых красивых и прекрасных детей. Спасибо и с годовщиной, я люблю тебя ️ ️@victoriabeckham», - оставил подпись футболист.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
В 1994 году Виктория начала свою карьеру в британской поп-группе Spice Girls, которая прославилась на весь мир. В этом же году ее будущий муж, футболист Девид Бекхэм, дебютировал в Лиге чемпионов. В 1999-ом они поженились. У пары родились четверо детей: дочь Харпер и три сына - Бруклин, Ромео и Круз. Семью Бекхэмов принято считать одной из самых образцовых среди звездных пар. Супруги остаются вместе уже более 20 лет и никогда не выясняют отношения на публике. Сегодня Викторию редко встретишь на сцене, но зато она является влиятельной фигурой в модной индустрии и владеет собственным брендом одежды.
Фото: Instagram, Globallookpress Видео: Instagram? Youtube
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