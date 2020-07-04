Виктория Бекхэм мило поздравила мужа с годовщиной свадьбы: «Не могу поверить, что прошел 21 год»

Супруг певицы и дизайнера не остался в долгу и тоже выложил в Инстаграм хронику их совместной жизни. Фотографии сменяются под одну из песен группы «Spice girls», участницей которой была Виктроия.

«Около 23 лет назад я сидел в комнате с Гэри Невиллом, а «Spice girls» были по телевизору. Я обернулся к нему и сказал: «О, мне нравится эта в маленьком черном комбинезоне» 😄 кто бы мог подумать, что спустя столько лет мы отпразднуем 21 год брака и заведем четверых самых красивых и прекрасных детей. Спасибо и с годовщиной, я люблю тебя ️ ️@victoriabeckham», - оставил подпись футболист.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)