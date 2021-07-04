Виктор Васильев – о занятиях дочери в центре гимнастики Винер: «Это издевательство над девочками»

В эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ Виктор Васильев раскритиковал спортивный центр Ирины Винер-Усмановой. Актер уверен, что для маленьких девочек занятия не приносят радости.

«Это очень сложно. Мы бросим скоро. Очень тяжело. Мне, например, сказали, что в Швейцарии вообще запретили этот вид спорта. Это издевательство над девочками. Они плачут каждый день. Если в центр Винер прийти и открыть зал, то там будет такая истерика. Они плачут. Им очень больно», – поделился мыслями Васильев.