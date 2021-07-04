Виктор Васильев – о занятиях дочери в центре гимнастики Винер: «Это издевательство над девочками»
В эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ Виктор Васильев раскритиковал спортивный центр Ирины Винер-Усмановой. Актер уверен, что для маленьких девочек занятия не приносят радости.
«Это очень сложно. Мы бросим скоро. Очень тяжело. Мне, например, сказали, что в Швейцарии вообще запретили этот вид спорта. Это издевательство над девочками. Они плачут каждый день. Если в центр Винер прийти и открыть зал, то там будет такая истерика. Они плачут. Им очень больно», – поделился мыслями Васильев.
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Фото: Global Look Press
8-летняя дочь ведущего от актрисы Анны Снаткиной занимается гимнастикой с 3-летнего возраста.
Сама Анна уверена, что Веронике нравится ходить в секцию и пока она не собирается прекращать тренировки. «Я сама бывшая спортсменка. И мы Веронику спрашиваем. Пока во всяком случае она хочет продолжать занятия», – отметила Снаткина.
Напомним, что 37-летняя Анна Снаткина и 46-летний Виктор Васильев поженились в 2012 году. Через год на свет появилась дочь Вероника.
Фото и видео: Global Look Press
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