Виктор Салтыков: «Я Салтыкову в жизни ни разу не ударил»

О первом брачном опыте артист вспоминает с неохотой: «Понимаете, это был самый настоящий кошмар. Ирина кидала в меня ножи, что только мне в голову не летело. Есть женщины, которых надо изолировать от общества, от мужчин. Я Салтыкову в жизни не ударил. Я получал от нее гораздо больше». За собой он чувствует только одну вину, что во время скандалов, мог больно уколоть и обидеть супругу, но руку не поднимал. «Самое главное, что сейчас для меня это перевернутая страница», — подчеркнул артист.