Виктор Салтыков: «Я Салтыкову в жизни ни разу не ударил»
Ведущий шоу, Антон Красовский, решил напрямую узнать об отношениях артиста с первой супругой — Ириной Салтыковой. И на вопрос, не врала ли артистка, когда обвиняла Виктора в избиениях, прямо ответил: «А может, все было наоборот? Она меня не била, но царапала как кошка. У меня все лицо было в царапинах», — ответил он. Главной причиной такого поведения, Салтыков назвал ревность.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
После развода с Ириной, Салтыков снова женился. «Со второй супругой он счастлив в браке: У меня прекрасная вторая семья. Я в ней уже 27 лет».
О первом брачном опыте артист вспоминает с неохотой: «Понимаете, это был самый настоящий кошмар. Ирина кидала в меня ножи, что только мне в голову не летело. Есть женщины, которых надо изолировать от общества, от мужчин. Я Салтыкову в жизни не ударил. Я получал от нее гораздо больше». За собой он чувствует только одну вину, что во время скандалов, мог больно уколоть и обидеть супругу, но руку не поднимал. «Самое главное, что сейчас для меня это перевернутая страница», — подчеркнул артист.
Фото и видео: Global Press Look, Rambler
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