Виктор Салтыков резко ответил на откровения бывшей жены о связи с несовершеннолетней
Ирина Салтыкова на передаче у Малахова рассказала об изменах своего бывшего мужа, Виктора Салтыкова. Более того, она поведала, что у него была связь с несовершеннолетней девушкой во время гастролей.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press
«Алиске был год. Мы находимся дома: Салтыков, я и дочь. Вдруг звонок в дверь: какой-то мужчина. Смотрю, Салтыков засуетился, меня отодвинул от двери и говорит: «Иди в комнату!» А сами они прошли на кухню. Видимо, тот мужчина что-то сказал, что Салтыков испугался очень сильно. И был вынужден рассказать, что произошло», – говорила Ирина.
Виктор резко отреагировал на ее слова, и посоветовал ей не верить – якобы у певицы поехала крыша.
«Вы больше слушайте Ирины рассказы! Она про меня что только не рассказывает! Я уже вообще должен в наркологической клинике лежать, если верить ее словам. Что ее слушать вообще? Человек выжил из ума уже! Что об этом говорить?!», – заявил Салтыков в беседе с изданием «Собеседник».
«Я уже живу в совершенно другой семье 25 лет. А она все никак не может оставить меня в покое. Обида у нее, наверное, какая-то на меня осталась...».
Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!