Виктор Салтыков резко ответил на откровения бывшей жены о связи с несовершеннолетней

Виктор резко отреагировал на ее слова, и посоветовал ей не верить – якобы у певицы поехала крыша.

«Вы больше слушайте Ирины рассказы! Она про меня что только не рассказывает! Я уже вообще должен в наркологической клинике лежать, если верить ее словам. Что ее слушать вообще? Человек выжил из ума уже! Что об этом говорить?!», – заявил Салтыков в беседе с изданием «Собеседник».

«Я уже живу в совершенно другой семье 25 лет. А она все никак не может оставить меня в покое. Обида у нее, наверное, какая-то на меня осталась...».