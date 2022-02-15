Виктор Дробыш рассекретил, как на самом деле Пригожин относится к детям Валерии

В интервью для издания «7 Дней» продюсер Виктор Дробыш поделился интересными воспоминаниями из молодости, связанными с его коллегой по цеху и близким другом Иосифом Пригожиным. С супругой товарища певицей Валерией Виктор тоже в теплых отношениях, так как раньше артистка работала именно под руководством Дробыша. Под крыло Пригожина Валерия перешла лишь после того, как у них завязался роман.

О том, как начинались крепкие отношения Валерии и Иосифа, вспоминает Виктор Дробыш: «Мы записывали песни в студии, нам нужна была полная тишина. И тут скрипела дверь и появлялась его лысая голова. Пригожин говорил: «Лерочка, а давай пойдем в японский ресторан». Она отвечала: «Иосиф, мы записываем песню, пожалуйста, дайте нам работать». Но он упорно гнул свою линию: «А может быть, в другое место, там мой друг такую шурпу делает!» Помню, я смеялся: «Лера, слушай, такое ощущение, что ты у нас приехала из голодного края. Он все время пытается тебя накормить». А поскольку Валерия ест очень мало, я даже думал сначала, что у Иосифа нет никаких шансов. Потому что, кроме жратвы, он не предлагал ей ничего».