Виктор Дробыш рассекретил, как на самом деле Пригожин относится к детям Валерии
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
В интервью для издания «7 Дней» продюсер Виктор Дробыш поделился интересными воспоминаниями из молодости, связанными с его коллегой по цеху и близким другом Иосифом Пригожиным. С супругой товарища певицей Валерией Виктор тоже в теплых отношениях, так как раньше артистка работала именно под руководством Дробыша. Под крыло Пригожина Валерия перешла лишь после того, как у них завязался роман.
О том, как начинались крепкие отношения Валерии и Иосифа, вспоминает Виктор Дробыш: «Мы записывали песни в студии, нам нужна была полная тишина. И тут скрипела дверь и появлялась его лысая голова. Пригожин говорил: «Лерочка, а давай пойдем в японский ресторан». Она отвечала: «Иосиф, мы записываем песню, пожалуйста, дайте нам работать». Но он упорно гнул свою линию: «А может быть, в другое место, там мой друг такую шурпу делает!» Помню, я смеялся: «Лера, слушай, такое ощущение, что ты у нас приехала из голодного края. Он все время пытается тебя накормить». А поскольку Валерия ест очень мало, я даже думал сначала, что у Иосифа нет никаких шансов. Потому что, кроме жратвы, он не предлагал ей ничего».
Валерия не смогла устоять перед настойчивостью кавалера, и у них закрутился красивый роман. По словам Дробыша, Иосиф Пригожин очень трепетно и заботливо относился к своей избраннице. Он принял детей Валерии как родных и старался дать им все самое лучшее. «Этот человек — один из немногих людей на Земле, которые так относятся не к своим детям. Он настолько сильно вложился в них, что стал им ближе, чем родной отец». И этот его поступок гораздо сильнее, чем какие-то победы в шоу-бизнесе», — поделился Виктор.
Дробыш рад наблюдать за счастливой парой. Он считает, что Валерия и Пригожин созданы друг для друга. Иосиф целиком и полностью погружен в развитие карьеры любимой супруги. Благодаря ему Валерия обрела колоссальную популярность. Однако Дробыш не всегда согласен с тактиками и способами продвижения, которые используют его друзья. «Валерия не должна соревноваться ни с кем: ни с молодежью, ни с рэперами, ни с начинающими певицами. Надо сделать какой-то такой шаг, чтобы стать еще одной нашей недосягаемой дивой. Тут стоит поучиться у Пугачевой. Порой я даже пытаюсь донести до Иосифа Пригожина свое мнение, по-моему, он делает много ошибочных движений. Валерия поет большое количество средних песен, слишком часто принимает участие в разных телепроектах. А постоянная погоня за сегодняшним хайпом приведет к тому, что найдутся те, кто тебя перехайпует», — считает продюсер. Несмотря ни на что, Виктор обожает Валерию и готов писать для нее хиты еще много лет.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press