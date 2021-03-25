Виктор Дробыш прокомментировал отношения с Самбурской

Виктор Дробыш в последнее время оказался в центре внимания благодаря громкому скандалу с Настасьей Самбурской — артистка обвинила его в том, что он не сделал из нее известную певицу.

После этих разбирательств неизбежно поползли слухи о том, что между ними что-то было. Кроме того, выяснилось, что он помог ей купить в Москве квартиру и приобрести дорогой автомобиль.

Эти разговоры Виктор прокомментировал в беседе у «Алены, блин!».

Продюсер заявил, что никаких отношений с Настасьей у него не было, и вообще, она не нравится ему как женщина — несмотря на то, что он считает ее симпатичной.

«Она не в моем вкусе, не в моем. Симпатичная девушка, не скрою. Но не в моем вкусе», — пожал плечами Дробыш. «Я Таньку люблю», — отметил он, говоря о супруге.

Объяснил он и покупки:

«Я не подарил. Я хочу сказать, что если я ныряю в проект и увлекаюсь артистом, я пытаюсь сделать все, что в моих силах. И поэтому когда она захотела квартиру в этом районе, я нашел хозяев, приходил, танцевал перед ними, говорил, что мы для вас все сделаем. И мы скинули... такая скидка, что люди, кажется, себе в минус отработали на ее квартире».

Он отметил, что помог также и с машиной, заявив, что Настасье, как и любой провинциалке, хотелось Bentley, но у нее не было на машину денег.