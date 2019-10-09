Вика Цыганова устроила семейный праздник на яхте: «С Днем Рождения, мамочка»

«Поздравляю Вашу красавицу Маму», «С днем рождения, дорогая Людмила Михайловна! Вы своей любовью, заботой вдохновляете детей на новые творческие победы», «Как я счастлива за именинницу! Приятно видеть её улыбку и ее самых близких людей рядом с ней», «Пусть таких счастливых моментов в кругу семьи будет как можно больше», «С Днем рождения Людмилочку Михайловну! Многие лета. Дочки, внучки молодцы», «Большая, красивая семья. Людмилу. Михайловну с Днем рождения», — комментируют пост подписчики.

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