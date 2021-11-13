Вика Цыганова призналась, что легла под нож хирурга ради мужа
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @vika.tsyganova/Instagram
Поэт и продюсер Вадим Цыганов и звезда шансона женаты уже более 30 лет. Все это время супруга вдохновляет возлюбленного на новые творческие успехи. Но, для того чтобы быть музой, необходимо и внешне привлекать своего мужчину, уверена певица.
«У меня красивый супруг. Вадим — мужчина сильный, темпераментный. Он поэт, нужно его вдохновлять, чтобы он налево голову не поворачивал. Муж у меня хороший котик», — призналась Цыганова в интервью «Вокруг ТВ».
Так как артистка боится уколов красоты, она решилась на кардинальный шаг и обратилась к хирургу. «Я очень боюсь уколов. Я их вообще не терплю, поэтому решила радикальным образом все исправить».
Перед походом к врачу супруги вместе обсудили, что именно необходимо поменять в лице певицы. Вадим принимал активное участие в решении и остался доволен результатом. Теперь певица стала более уверенной в себе и в том, что ее супруг не будет вдохновляться другими женщинами.
Фото и видео: Instagram, East News