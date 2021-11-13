Вика Цыганова призналась, что легла под нож хирурга ради мужа

«У меня красивый супруг. Вадим — мужчина сильный, темпераментный. Он поэт, нужно его вдохновлять, чтобы он налево голову не поворачивал. Муж у меня хороший котик», — призналась Цыганова в интервью «Вокруг ТВ».

Так как артистка боится уколов красоты, она решилась на кардинальный шаг и обратилась к хирургу. «Я очень боюсь уколов. Я их вообще не терплю, поэтому решила радикальным образом все исправить».

Перед походом к врачу супруги вместе обсудили, что именно необходимо поменять в лице певицы. Вадим принимал активное участие в решении и остался доволен результатом. Теперь певица стала более уверенной в себе и в том, что ее супруг не будет вдохновляться другими женщинами.