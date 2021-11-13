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Вика Цыганова призналась, что легла под нож хирурга ради мужа

Российская певица Вика Цыганова недавно отметила 58-летие. Несмотря на зрелый возраст артистка может похвастаться стройной фигурой и лицом без морщинок. Цыганова призналась, что решилась на пластические операции ради любимого мужчины.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Вика Цыганова и ее муж Вадим

Фото: @vika.tsyganova/Instagram

Поэт и продюсер Вадим Цыганов и звезда шансона женаты уже более 30 лет. Все это время супруга вдохновляет возлюбленного на новые творческие успехи. Но, для того чтобы быть музой, необходимо и внешне привлекать своего мужчину, уверена певица.

Вика Цыганова поет в отпуске

«У меня красивый супруг. Вадим — мужчина сильный, темпераментный. Он поэт, нужно его вдохновлять, чтобы он налево голову не поворачивал. Муж у меня хороший котик», — призналась Цыганова в интервью «Вокруг ТВ».

Так как артистка боится уколов красоты, она решилась на кардинальный шаг и обратилась к хирургу. «Я очень боюсь уколов. Я их вообще не терплю, поэтому решила радикальным образом все исправить».

Перед походом к врачу супруги вместе обсудили, что именно необходимо поменять в лице певицы. Вадим принимал активное участие в решении и остался доволен результатом. Теперь певица стала более уверенной в себе и в том, что ее супруг не будет вдохновляться другими женщинами.

Фото и видео: Instagram, East News

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