«Видят во мне маму Коляна»: Марина Федункив и другие звезды, ставшие заложниками роли

Яркая и запоминающаяся роль для каждого актера большая удача — именно после такой можно обрести настоящую популярность. Однако стать востребованным удается не всегда — люди попросту видят в артистах тех, кого они играли, и справиться с этим очень сложно.

Марина Федункив призналась, что некоторые видят в ней ее героиню, маму Коляна из сериала «Реальные пацаны».

«Всегда приятно, когда узнают. Очень много приятных слов говорят — это чудесно, значит, я работаю не зря. Но бывает и такое, что некоторые почему-то считают, что я им что-то должна — начинают тыкать, пытаться общаться как с "мамой Коляна" из "Реальных пацанов", становятся назойливыми. Вот это я не люблю».

В свое время с похожим ощущением столкнулась и Юлия Такшина, которую прославилась ролью стервозной красотки-Виктории из сериала «Не родись красивой». Она признавалась, что люди начинали ругать ее за события, которые произошли на экране.