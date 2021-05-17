«Видят во мне маму Коляна»: Марина Федункив и другие звезды, ставшие заложниками роли
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press
Яркая и запоминающаяся роль для каждого актера большая удача — именно после такой можно обрести настоящую популярность. Однако стать востребованным удается не всегда — люди попросту видят в артистах тех, кого они играли, и справиться с этим очень сложно.
Марина Федункив призналась, что некоторые видят в ней ее героиню, маму Коляна из сериала «Реальные пацаны».
«Всегда приятно, когда узнают. Очень много приятных слов говорят — это чудесно, значит, я работаю не зря. Но бывает и такое, что некоторые почему-то считают, что я им что-то должна — начинают тыкать, пытаться общаться как с "мамой Коляна" из "Реальных пацанов", становятся назойливыми. Вот это я не люблю».
В свое время с похожим ощущением столкнулась и Юлия Такшина, которую прославилась ролью стервозной красотки-Виктории из сериала «Не родись красивой». Она признавалась, что люди начинали ругать ее за события, которые произошли на экране.
Фото: Кадр из сериала «Не родись красивой»
Чаще всего актеры сами понимают риски остаться навсегда в одном образе. Когда актеру Станиславу Ярушину предложили новый проект, а его героя назвали Антоном, он сразу указал им на то, что это будет неверно.
«Иначе все будут думать, что Антон Мартынов просто поменял работу», — написал он в своем блоге.
Фото: Кадр из сериала «Универ. Новая общага»
Такая же ситуация сложилась и у многих голливудских актеров. Так, Эмма Уотсон так и не смогла полностью отойти от образа Гермионы, хотя появлялась еще в нескольких весьма значительных ролях — в том числе как красавица Белль в диснеевской версии всеми любимой сказки. Кроме того, из саги о мальчике-волшебнике она отнюдь не единственная — это же случилось с Аланом Рикманом, Хеленой Бонэм Картер, Рупертом Гринтом, Томом Фелтоном и самим Дэниэлом Рэдклиффом.
Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер»
Джонни Деппу тоже очень сложно затмить своего Джека Воробья — слишком уж получился колоритный персонаж.
Фото: Кадр из фильма «Пираты Карибского моря»
Избавиться от роли Рэйчел полностью не смогла и Дженнифер Энистон, которая после выхода «Друзей» снималась, пожалуй, больше, чем все остальные.
Фото: Кадр из сериала «Друзья»
Ну а самые известные примеры одной роли, бесспорно, «агент Малдер» Дэвид Духовны, и Марк Хэмилл, который для всех навсегда останется Люком Скайуокером. И даже снова появившись на экранах, актер снова примерил ту же роль — в продолжении звездной саги.
Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!