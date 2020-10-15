«Видно, я маму попросила губки мне подколоть»: Ксения Бородина доказала подписчикам, что не увеличивала губы
Внешность телеведущей давно приковывают пристальное внимание пользователей Instagram. Из-за того, что в последние годы Ксения заметно изменилась в лучшую сторону, ей стали часто приписывать пластические операции и уколы красоты. Стоит девушке выложить селфи или видео, где ее лицо видно в анфас, на нее сразу же обрушивается волна критики и обвинений в лицемерии.
Сегодня Ксения решила ответить на бесконечные комментарии о злоупотреблении филлерами. Знаменитость опубликовала в сториз свои детские фотографии, на которых заметно, что волнующие всех губы телеведущей всегда были пухлыми и имели красивую форму. «Видно, я маму сразу попросила губки мне подколоть, а мама согласилась, потому что знала, что мне придется оправдываться за губы всю жизнь», - с присущей ей иронией пишет Ксения.
Напомним,что ранее мы писали об идеальном свадебном платье Ксении, которое она выложила на своей страничке в социальной сети Instagram. Стоит отметить, что ведущая популярного реалити является одной из самых обсуждаемых звезд шоу-бизнеса, за ее жизнью в сети следят 15,6 млн подписчиков.
Фото и видео: Instagram Ксении Бородиной
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