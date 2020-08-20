«Видно хорошее воспитание»: Гарик Мартиросян показал повзрослевшую дочь в честь ее 16-летия

Напомним, что c эффектной девушкой с отличным чувством юмора Гарик Мартиросян познакомился в Сочи двадцать (!) лет назад. Студентка Ставропольского университета Жанна Левина приехала туда на каникулы, а Мартиросян играл на сочинском фестивале КВН с командой «Новые армяне». Несколько лет Гарик летал к Жанне на свидания, а потом наконец решился сделать ей предложение руки и сердца. Сейчас у супругов подрастают шестнадцатилетняя дочь Жасмин и десятилетний сын Даниэль.