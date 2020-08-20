«Видно хорошее воспитание»: Гарик Мартиросян показал повзрослевшую дочь в честь ее 16-летия
Фото: Starface
«Поздравляю с днем рождения, Жасмин. Ты — лучшая! Мы тебя очень любим», — подписал Мартиросян фото повзрослевшей дочери. Фолловеры в комментариях отметили, что Жасмин уже совсем взрослая и очень хорошо выглядит: «Какая уже взрослая! Красавица», «Сразу видно хорошее воспитание, на лице нет тонны шпаклевки», «Красотка, на маму похожа», «Совсем большая!», «Жасмин - очень славная девочка!», «Какая красивая у вас дочь», «Куколка», «С именинницей!!! Какая красотка!!!», «Похожа на папу».
Фото: Instagram Гарика Мартиросяна
Жанна Левина-Мартиросян тоже поздравила дочь в Instagram, опубликовав фотографии с праздничными шарами и написав шутливый пост: «По этому фото сразу видно, что мы справляем день рождения. Можно, конечно, подумать,что это мой день рождения, и я просто перепутала цифры местами, но нет, сегодня 16 лет нашей дочке Жасмин».
Напомним, что c эффектной девушкой с отличным чувством юмора Гарик Мартиросян познакомился в Сочи двадцать (!) лет назад. Студентка Ставропольского университета Жанна Левина приехала туда на каникулы, а Мартиросян играл на сочинском фестивале КВН с командой «Новые армяне». Несколько лет Гарик летал к Жанне на свидания, а потом наконец решился сделать ей предложение руки и сердца. Сейчас у супругов подрастают шестнадцатилетняя дочь Жасмин и десятилетний сын Даниэль.
Фото: Instagram, starface
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