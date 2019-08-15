«Видно, что в паре есть чувства»: в Сети обсуждают романтичное фото Константина Богомолова и Ксении Собчак

Константин Богомолов и Ксения Собчак перестали скрывать свой роман и все чаще делятся совместными фотоснимками. На новом кадре, опубликованном в блоге режиссера, пара позирует возле винтажного зеркала в Риме.
«От ваших совместных фото мураши бегают, страшно представить какой адреналин тогда между вами…», «Рядом с Вами она стала добрее, что ли», «Видно, что есть чувства в паре . Главное, берегите их . Ксюшу впервые вижу такой влюбленной. Счастья вам», «Да вы классные 👌кайфуйте и просто наслаждайтесь друг другом», «Ксения Анатольевна выглядит слабой, хрупкой женщиной рядом с вами», «Потрясающе красивая фотография, потрясающе красивые - вы…», «Это самая здоровая и приятная пара, которую я видела», — обсуждают фотографию подписчики Константина Богомолова.
Напомним, не так давно стало известно, что Ксения Собчак и Константин Богомолов совсем скоро станут мужем и женой. Как сообщали инсайдеры, свадьба состоится 13 сентября.
Больше о Ксении Собчак вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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