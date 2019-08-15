«Видно, что в паре есть чувства»: в Сети обсуждают романтичное фото Константина Богомолова и Ксении Собчак

«От ваших совместных фото мураши бегают, страшно представить какой адреналин тогда между вами…», «Рядом с Вами она стала добрее, что ли», «Видно, что есть чувства в паре . Главное, берегите их . Ксюшу впервые вижу такой влюбленной. Счастья вам», «Да вы классные 👌кайфуйте и просто наслаждайтесь друг другом», «Ксения Анатольевна выглядит слабой, хрупкой женщиной рядом с вами», «Потрясающе красивая фотография, потрясающе красивые - вы…», «Это самая здоровая и приятная пара, которую я видела», — обсуждают фотографию подписчики Константина Богомолова.