«Видимо, я вынашиваю слона»: Виктория Исакова опровергла слухи о беременности

С тех пор СМИ пристально следят за фигурой красавицы, пытаясь разглядеть признаки беременности. Актрисе, видимо, это так надоело, что она написала пост, посвященный слухам. «Это просто селфи, другой фотки нет. Но есть , что сказать в пространство. Тут такая история: надела очки темные- значит пластическую операцию сделала , лихорадка на губе вскочила - значит в губы силикон закачала. Не сделала макияж и кто то тебя сфоткал - значит она несчастна, у неё горе .

Поешь огурцов соленых на ночь, отекла - пьёт, спивается. Наденешь платье широкое или засунешь подушку под свитер- беременна, но я похоже вынашиваю слона, так как беременна уже полтора года по сообщениям разных газет. «Товарищи, не читайте газет» они врут по большей части. Я была бы счастлива сообщить всем подобную новость, но пока , к сожалению, могу ее только опровергнуть. Надеюсь, это дойдёт до всех тех переживающих , кто планировал со мной поработать в ближайшие пол года-год. Всем #peace and #love #nowarmakelove p.s а брови мне обесцветили для кино», - обратилась Виктория к подписчикам (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).