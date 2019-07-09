«Видимо, я вынашиваю слона»: Виктория Исакова опровергла слухи о беременности

42-летняя Виктория Исакова замужем за режиссером Юрием Морозом уже 16 лет. Супругам долгое время удавалось сохранить в тайне тот факт, что у них растет маленькая дочь. Фотографии девочки стали появляться в Instagram матери лишь несколько лет спустя после рождения малышки.
С тех пор СМИ пристально следят за фигурой красавицы, пытаясь разглядеть признаки беременности. Актрисе, видимо, это так надоело, что она написала пост, посвященный слухам. «Это просто селфи, другой фотки нет. Но есть , что сказать в пространство. Тут такая история: надела очки темные- значит пластическую операцию сделала , лихорадка на губе вскочила - значит в губы силикон закачала. Не сделала макияж и кто то тебя сфоткал - значит она несчастна, у неё горе .
Поешь огурцов соленых на ночь, отекла - пьёт, спивается. Наденешь платье широкое или засунешь подушку под свитер- беременна, но я похоже вынашиваю слона, так как беременна уже полтора года по сообщениям разных газет. «Товарищи, не читайте газет» они врут по большей части. Я была бы счастлива сообщить всем подобную новость, но пока , к сожалению, могу ее только опровергнуть. Надеюсь, это дойдёт до всех тех переживающих , кто планировал со мной поработать в ближайшие пол года-год. Всем #peace and #love #nowarmakelove p.s а брови мне обесцветили для кино», - обратилась Виктория к подписчикам (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
«Ну, ты просто все это делаешь очень талантливо: и подушку, и очки и даже отеки (реально такое пишут?!) Так что тебе верят)) Даже я в последний вагон запрыгнула, видишь)) Прости)) обожаю и восхищаюсь)»,
«Моя любовь к Вам, Виктория, безгранична! Я кстати не читаю ничего кроме Вашего Инстаграма) Но!!! Если бы Вы: были беременная, отёкшая, с похмелья, с прыщом, лихорадкой, кругами, худая, толстая и т.д. и т.п. Поверьте!!! На мою любовь это бы НИКАК не повлияло!!! Вы ж живой человек, женщина... и я, как и очень многие другие, просто люблю Вас! живите долго! Счастливо! На радость нам, Вашим поклонникам»,
«К сожалению, дорогая Вика, популярность тащит за собой много лишнего мусора! Держитесь. Мы вас любим всякую : сногсшибательную, заспанную, дерзкую, нежную, лохматую и элегантную. Да хоть серую в яблочко.)) Ваша красота , ум и талант бесценны», «Да уж... Непросто Вам. Держитесь! Мы Вас любим», - написали Виктории поклонники и призвали не обращать внимания на слухи.
Фото: Pravda Komsomolskaya/ Global Look press
Напомним, что дочь от Юрия Мороза – единственный ребенок Виктории. А у режиссера есть старшая дочь – популярная актриса Дарья Мороз. Ее мать – актриса Марина Левтова, погибшая в 2000 году.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Pravda Komsomolskaya/ Global Look press
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