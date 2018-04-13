Видео с упавшей Верой Брежневой набрало полмиллиона просмотров

«Вокал звезды не дрогнул, когда во время концерта певица запуталась в юбке и рухнула на пол перед зрителями в первом ряду. <...> В момент падения Веры на пол из динамиков продолжало звучать идеально пропетое "Все мы по сути, как ни крути, близкие люди, близкие люди мы..."», — пишут СМИ.

«Не всегда легок путь артиста», — прокомментировала неприятность сама Вера.

Падение звезды произошло во время концерта «Русского Радио». Мероприятие транслировалось в эфире RU.TV: формат подобных выступлений предусматривает использование фонограммы, несмотря на это многие поклонники поп-музыки остались недовольны «не живым» выступлением звезды.

А как считаете вы, должны ли артисты использовать фонограмму, когда ведется запись для ТВ?

Фото: instagram