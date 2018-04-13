Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Видео с упавшей Верой Брежневой набрало полмиллиона просмотров

1 / 10
Вера Брежнева
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Вера Брежнева запуталась в юбке и упала во время выступления.

Видеоролик, на котором популярная певица Вера Брежнева падает во время выступления, набирает популярность. На данный момент его просмотрело почти полмиллиона человек.

«Вокал звезды не дрогнул, когда во время концерта певица запуталась в юбке и рухнула на пол перед зрителями в первом ряду. <...> В момент падения Веры на пол из динамиков продолжало звучать идеально пропетое "Все мы по сути, как ни крути, близкие люди, близкие люди мы..."», — пишут СМИ.

«Не всегда легок путь артиста», — прокомментировала неприятность сама Вера.

Падение звезды произошло во время концерта «Русского Радио». Мероприятие транслировалось в эфире RU.TV: формат подобных выступлений предусматривает использование фонограммы, несмотря на это многие поклонники поп-музыки остались недовольны «не живым» выступлением звезды.

А как считаете вы, должны ли артисты использовать фонограмму, когда ведется запись для ТВ?

Фото: instagram

Гороскоп