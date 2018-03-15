Видео с танцующей дочкой Аллы Пугачевой стало хитом соцсетей

Алла Пугачева нечасто делится фотографиями и видеороликами в своем блоге, но каждый ее пост вызывает массу эмоций у подписчиков. «Хорошее настроение», — написала она сегодня и показала, как развлекается ее дочка.

Видеоролик, на котором запечатлен танец Лизы Галкиной, стал хитом соцсетей. За 12 часов «юная балерина» набрала более миллиона просмотров, и их количеставо неумолимо растет. На момент публикации видео посмотрело 1 052 767 пользователей.